Обвиняемый в убийстве прокурора ХМАО готовится к последнему слову в суде

Юрий Чекин, обвиняемый в заказном убийстве экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина готовится выступить в суде с последним словом. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с судебным процессом.
«Юрий Чекин в среду, 26 июня выступит с последним словом перед судом», — рассказал URA.RU источник. Эту информацию агентству подтвердили в суде ХМАО.
Журналист агентства также связался с адвокатом Чекина Жанной Зеленковой. Она рассказала, что с учетом позиции присяжных и обвинителей, которые признали Чекина виновным по некоторым статьям, сторона защиты запрашивает приговор, не связанный с пожизненным лишением свободы.
Ранее прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин запросил пожизненное лишение свободы для Юрия Чекина. Экс-ревизор Минфина ХМАО обвиняется в заказном убийстве бизнесменов Александра Руппеля и Бориса Измаилова, а также экс-прокурора Югры Юрия Бедерина. Присяжные признали его виновным в этих преступлениях, однако оправдали по делу о покушении на зампрокурора ХМАО Джавида Дамирова.
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