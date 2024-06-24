24 июня 2024

Обвиняемый в убийстве прокурора ХМАО готовится к последнему слову в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Чекин выступит в суде с последним словом
Юрий Чекин выступит в суде с последним словом Фото:

Юрий Чекин, обвиняемый в заказном убийстве экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина готовится выступить в суде с последним словом. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с судебным процессом.

«Юрий Чекин в среду, 26 июня выступит с последним словом перед судом», — рассказал URA.RU источник. Эту информацию агентству подтвердили в суде ХМАО.

Журналист агентства также связался с адвокатом Чекина Жанной Зеленковой. Она рассказала, что с учетом позиции присяжных и обвинителей, которые признали Чекина виновным по некоторым статьям, сторона защиты запрашивает приговор, не связанный с пожизненным лишением свободы.

Ранее прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин запросил пожизненное лишение свободы для Юрия Чекина. Экс-ревизор Минфина ХМАО обвиняется в заказном убийстве бизнесменов Александра Руппеля и Бориса Измаилова, а также экс-прокурора Югры Юрия Бедерина. Присяжные признали его виновным в этих преступлениях, однако оправдали по делу о покушении на зампрокурора ХМАО Джавида Дамирова.

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Юрий Чекин, обвиняемый в заказном убийстве экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина готовится выступить в суде с последним словом. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с судебным процессом. «Юрий Чекин в среду, 26 июня выступит с последним словом перед судом», — рассказал URA.RU источник. Эту информацию агентству подтвердили в суде ХМАО. Журналист агентства также связался с адвокатом Чекина Жанной Зеленковой. Она рассказала, что с учетом позиции присяжных и обвинителей, которые признали Чекина виновным по некоторым статьям, сторона защиты запрашивает приговор, не связанный с пожизненным лишением свободы. Ранее прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин запросил пожизненное лишение свободы для Юрия Чекина. Экс-ревизор Минфина ХМАО обвиняется в заказном убийстве бизнесменов Александра Руппеля и Бориса Измаилова, а также экс-прокурора Югры Юрия Бедерина. Присяжные признали его виновным в этих преступлениях, однако оправдали по делу о покушении на зампрокурора ХМАО Джавида Дамирова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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