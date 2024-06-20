Прокурор ХМАО потребовал пожизненный срок для обвиняемого в убийстве своего предшественника

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил в суде над Юрием Чекиным, которого обвиняют в заказном убийстве бывшего окружного прокурора Юрия Бедерина. Гособвинитель запросил для Чекина пожизненное заключение.
«Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение Чекину наказания в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщила URA.RU окружная прокуратура. Присяжные признали подсудимого виновным по нескольким статьям. Среди них организация убийства и подстрекательство к нему, мошенничество, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов, а также посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование.
Ранее URA.RU рассказывало, что Чекин также обвиняется в заказном убийстве бизнесменов Александра Руппеля и Бориса Измаилова. Сын последнего выступал в суде на прениях, где заявил о невиновности Чекина в заказном убийстве его отца, однако присяжные признали его виновным по всем инкриминируемым эпизодам.
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