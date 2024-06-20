20 июня 2024

Прокурор ХМАО потребовал пожизненный срок для обвиняемого в убийстве своего предшественника

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил на суде по делу Юрия Чекина
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор ХМАО потребовал пожизненный срок для Чекина
Прокурор ХМАО потребовал пожизненный срок для Чекина Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил в суде над Юрием Чекиным, которого обвиняют в заказном убийстве бывшего окружного прокурора Юрия Бедерина. Гособвинитель запросил для Чекина пожизненное заключение.

«Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение Чекину наказания в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщила URA.RU окружная прокуратура. Присяжные признали подсудимого виновным по нескольким статьям. Среди них организация убийства и подстрекательство к нему, мошенничество, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов, а также посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование.

Ранее URA.RU рассказывало, что Чекин также обвиняется в заказном убийстве бизнесменов Александра Руппеля и Бориса Измаилова. Сын последнего выступал в суде на прениях, где заявил о невиновности Чекина в заказном убийстве его отца, однако присяжные признали его виновным по всем инкриминируемым эпизодам.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил в суде над Юрием Чекиным, которого обвиняют в заказном убийстве бывшего окружного прокурора Юрия Бедерина. Гособвинитель запросил для Чекина пожизненное заключение. «Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение Чекину наказания в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщила URA.RU окружная прокуратура. Присяжные признали подсудимого виновным по нескольким статьям. Среди них организация убийства и подстрекательство к нему, мошенничество, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов, а также посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Ранее URA.RU рассказывало, что Чекин также обвиняется в заказном убийстве бизнесменов Александра Руппеля и Бориса Измаилова. Сын последнего выступал в суде на прениях, где заявил о невиновности Чекина в заказном убийстве его отца, однако присяжные признали его виновным по всем инкриминируемым эпизодам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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