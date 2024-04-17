17 апреля 2024

Присяжные вынесли вердикт по делу о покушении на зампрокурора ХМАО

Присяжные не признали вину подсудимого по делу о покушении на зампрокурора ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, заседание, суд, руки, суд присяжных
Присяжные заседатели не сочли вину подсудимого доказанной Фото:

В суде ХМАО присяжные по делу Юрия Чекина, которого обвиняют в серии тяжких преступлений, не сочли вину подсудимого в покушении на зампрокурора Югры Джавида Дамирова доказанной. Сторона защиты планирует привлечь свидетелей по этому делу к ответственности за дачу ложных показаний.

«По эпизоду за покушение на зампрокурора Дамирова [вина не доказана]. Эпизод строился на показаниях трех свидетелей. Защита готовит по ним заявления о привлечении к ответственности за дачу ложных показаний», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.

В пресс-службе суда ХМАО журналисту агентства подтвердили, что присяжные не сочли вину Юрия Чекина доказанной по данному эпизоду. Однако итоговый вердикт вынесет судья.

Ранее URA.RU писало, что присяжные признали экс-ревизора югорского КРУ Минфина РФ Юрия Чекина виновным в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Также коллегия заседателей признала Чекина виновным в мошенничестве и убийстве одного из бизнесменов.

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В суде ХМАО присяжные по делу Юрия Чекина, которого обвиняют в серии тяжких преступлений, не сочли вину подсудимого в покушении на зампрокурора Югры Джавида Дамирова доказанной. Сторона защиты планирует привлечь свидетелей по этому делу к ответственности за дачу ложных показаний. «По эпизоду за покушение на зампрокурора Дамирова [вина не доказана]. Эпизод строился на показаниях трех свидетелей. Защита готовит по ним заявления о привлечении к ответственности за дачу ложных показаний», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом судебного разбирательства. В пресс-службе суда ХМАО журналисту агентства подтвердили, что присяжные не сочли вину Юрия Чекина доказанной по данному эпизоду. Однако итоговый вердикт вынесет судья. Ранее URA.RU писало, что присяжные признали экс-ревизора югорского КРУ Минфина РФ Юрия Чекина виновным в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Также коллегия заседателей признала Чекина виновным в мошенничестве и убийстве одного из бизнесменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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