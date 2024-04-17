Общество Присяжные вынесли вердикт по делу о покушении на зампрокурора ХМАО Присяжные не признали вину подсудимого по делу о покушении на зампрокурора ХМАО 18 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 + Присяжные заседатели не сочли вину подсудимого доказанной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В суде ХМАО присяжные по делу Юрия Чекина, которого обвиняют в серии тяжких преступлений, не сочли вину подсудимого в покушении на зампрокурора Югры Джавида Дамирова доказанной. Сторона защиты планирует привлечь свидетелей по этому делу к ответственности за дачу ложных показаний. «По эпизоду за покушение на зампрокурора Дамирова [вина не доказана]. Эпизод строился на показаниях трех свидетелей. Защита готовит по ним заявления о привлечении к ответственности за дачу ложных показаний», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом судебного разбирательства. В пресс-службе суда ХМАО журналисту агентства подтвердили, что присяжные не сочли вину Юрия Чекина доказанной по данному эпизоду. Однако итоговый вердикт вынесет судья. Ранее URA.RU писало, что присяжные признали экс-ревизора югорского КРУ Минфина РФ Юрия Чекина виновным в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Также коллегия заседателей признала Чекина виновным в мошенничестве и убийстве одного из бизнесменов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В суде ХМАО присяжные по делу Юрия Чекина, которого обвиняют в серии тяжких преступлений, не сочли вину подсудимого в покушении на зампрокурора Югры Джавида Дамирова доказанной. Сторона защиты планирует привлечь свидетелей по этому делу к ответственности за дачу ложных показаний. «По эпизоду за покушение на зампрокурора Дамирова [вина не доказана]. Эпизод строился на показаниях трех свидетелей. Защита готовит по ним заявления о привлечении к ответственности за дачу ложных показаний», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом судебного разбирательства. В пресс-службе суда ХМАО журналисту агентства подтвердили, что присяжные не сочли вину Юрия Чекина доказанной по данному эпизоду. Однако итоговый вердикт вынесет судья. Ранее URA.RU писало, что присяжные признали экс-ревизора югорского КРУ Минфина РФ Юрия Чекина виновным в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Также коллегия заседателей признала Чекина виновным в мошенничестве и убийстве одного из бизнесменов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям