Присяжные вынесли вердикт по делу о покушении на зампрокурора ХМАО

В суде ХМАО присяжные по делу Юрия Чекина, которого обвиняют в серии тяжких преступлений, не сочли вину подсудимого в покушении на зампрокурора Югры Джавида Дамирова доказанной. Сторона защиты планирует привлечь свидетелей по этому делу к ответственности за дачу ложных показаний.
«По эпизоду за покушение на зампрокурора Дамирова [вина не доказана]. Эпизод строился на показаниях трех свидетелей. Защита готовит по ним заявления о привлечении к ответственности за дачу ложных показаний», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.
В пресс-службе суда ХМАО журналисту агентства подтвердили, что присяжные не сочли вину Юрия Чекина доказанной по данному эпизоду. Однако итоговый вердикт вынесет судья.
Ранее URA.RU писало, что присяжные признали экс-ревизора югорского КРУ Минфина РФ Юрия Чекина виновным в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Также коллегия заседателей признала Чекина виновным в мошенничестве и убийстве одного из бизнесменов.
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