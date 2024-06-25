В Челябинской области похолодает до +4 градусов

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Местами в регионе похолодает до четырех градусов
Местами в регионе похолодает до четырех градусов Фото:

В Челябинской области ночью 26 июня ожидается похолодание до четырех градусов тепла. О затоке холодной воздушной массы с тыла уходящего циклона рассказали синоптики Челябинского метеоцентра.

«В тыловой части циклона, уходящего на северо-восток, сохраняется заток холодной воздушной массы, интенсивность осадков ослабевает. В Челябинской области местами при прояснении ночью 26 июня ожидается до четырех градусов тепла», — уточнили метеорологи.

В целом днем 26 июня ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, днём 18-23, в горах до 14 градусов тепла.

В Челябинске ночью 9-11, днем 19-21, также облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Ранее челябинцам пообещали дождливый и холодный конец июня. По данным синоптиков, в регионе потеплеет лишь к 3 июля.

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В Челябинской области ночью 26 июня ожидается похолодание до четырех градусов тепла. О затоке холодной воздушной массы с тыла уходящего циклона рассказали синоптики Челябинского метеоцентра. «В тыловой части циклона, уходящего на северо-восток, сохраняется заток холодной воздушной массы, интенсивность осадков ослабевает. В Челябинской области местами при прояснении ночью 26 июня ожидается до четырех градусов тепла», — уточнили метеорологи. В целом днем 26 июня ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, днём 18-23, в горах до 14 градусов тепла. В Челябинске ночью 9-11, днем 19-21, также облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Ранее челябинцам пообещали дождливый и холодный конец июня. По данным синоптиков, в регионе потеплеет лишь к 3 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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