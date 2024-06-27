Челябинский губернатор Текслер на форуме «Утро» рассказал, как изменился Карабаш

27 июня 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Глава региона подчеркнул, что на данный момент в Карабаше современное, экологически-чистое производство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер на молодежном форуме «Утро» рассказал, как изменился Карабаш. Глава региона сообщил о том, что теперь это экологически чистый город, на данный момент там даже строится завод минеральных удобрений. «Карабаш у нас прекрасный металлургический город, там работает русская медная компания. Город благодаря медной русской компании здорово изменился, ну представляете, там был чуть ли не самый грязный город мира, а сейчас там современное производство, экологически чистое, более того, там же сейчас строится завод по производству минеральных удобрений», — сообщил Текслер. Глава региона отметил, что Карабаш на данный момент является прекрасным металлургическим городом, там строится завод минеральных удобрений. Благодаря этому вместо отвалов там будет полезное сырье. Также Текслер сравнил данное преображение города с рекультивацией свалки в Челябинске, которая осталась еще с 40-х годов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский губернатор Алексей Текслер на молодежном форуме «Утро» рассказал, как изменился Карабаш. Глава региона сообщил о том, что теперь это экологически чистый город, на данный момент там даже строится завод минеральных удобрений. «Карабаш у нас прекрасный металлургический город, там работает русская медная компания. Город благодаря медной русской компании здорово изменился, ну представляете, там был чуть ли не самый грязный город мира, а сейчас там современное производство, экологически чистое, более того, там же сейчас строится завод по производству минеральных удобрений», — сообщил Текслер. Глава региона отметил, что Карабаш на данный момент является прекрасным металлургическим городом, там строится завод минеральных удобрений. Благодаря этому вместо отвалов там будет полезное сырье. Также Текслер сравнил данное преображение города с рекультивацией свалки в Челябинске, которая осталась еще с 40-х годов.