В Копейске из-за шторма перенесли День молодежи

28 июня 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

День молодежи в Копейске перенесли на 6 июля из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, из-за непогоды День молодежи перенесли на 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Празднование Дня молодежи переносится. Мероприятие пройдет с 13:00 до 19:00 6 июля», — сообщили в мэрии. Из-за непогоды уличные праздники стали отменять 27 июня. День Молодежи перенесли и в Нагайбакском районе, а гостям Ильменского фестиваля запретили пользоваться палаточным лагерем. По прогнозам синоптиков, пик шторма придется на 29 июня, когда и запланировано большинство мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, из-за непогоды День молодежи перенесли на 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Празднование Дня молодежи переносится. Мероприятие пройдет с 13:00 до 19:00 6 июля», — сообщили в мэрии. Из-за непогоды уличные праздники стали отменять 27 июня. День Молодежи перенесли и в Нагайбакском районе, а гостям Ильменского фестиваля запретили пользоваться палаточным лагерем. По прогнозам синоптиков, пик шторма придется на 29 июня, когда и запланировано большинство мероприятий.