В Копейске из-за шторма перенесли День молодежи

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Легкоатлетической эстафета. Челябинск, погода, зонт, непогода, зонтик, ливень, осадки, дождь
День молодежи в Копейске перенесли на 6 июля из-за непогоды Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, из-за непогоды День молодежи перенесли на 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Празднование Дня молодежи переносится. Мероприятие пройдет с 13:00 до 19:00 6 июля», — сообщили в мэрии.

Из-за непогоды уличные праздники стали отменять 27 июня. День Молодежи перенесли и в Нагайбакском районе, а гостям Ильменского фестиваля запретили пользоваться палаточным лагерем. По прогнозам синоптиков, пик шторма придется на 29 июня, когда и запланировано большинство мероприятий.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, из-за непогоды День молодежи перенесли на 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Празднование Дня молодежи переносится. Мероприятие пройдет с 13:00 до 19:00 6 июля», — сообщили в мэрии. Из-за непогоды уличные праздники стали отменять 27 июня. День Молодежи перенесли и в Нагайбакском районе, а гостям Ильменского фестиваля запретили пользоваться палаточным лагерем. По прогнозам синоптиков, пик шторма придется на 29 июня, когда и запланировано большинство мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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