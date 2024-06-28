В Копейске из-за шторма перенесли День молодежи

День молодежи в Копейске перенесли на 6 июля из-за непогоды
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, из-за непогоды День молодежи перенесли на 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Празднование Дня молодежи переносится. Мероприятие пройдет с 13:00 до 19:00 6 июля», — сообщили в мэрии.
Из-за непогоды уличные праздники стали отменять 27 июня. День Молодежи перенесли и в Нагайбакском районе, а гостям Ильменского фестиваля запретили пользоваться палаточным лагерем. По прогнозам синоптиков, пик шторма придется на 29 июня, когда и запланировано большинство мероприятий.
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