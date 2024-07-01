Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью самоходной артустановки «Гиацинт-С» (САУ) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, бой произошел на Авдеевском направлении.
«Серией выстрелов бойцы уничтожили опорный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Сражение произошло на Авдеевском направлении» — сообщили в Минобороны РФ.
В ходе боя артиллеристы вели контрбатарейную борьбу и поддерживали действия штурмовых подразделений. САУ «Гиацинт-С» доказала свою эффективность в боевых условиях.
Установка имеет двигатель В-59. Агрегат обладает мощностью более 500 лошадиных сил.
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