Самоходные пушки с челябинским двигателем разгромили опорный пункт ВСУ. Фото

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Самоходная пушка снабжена двигателем завода "ЧТЗ-Уралтрак"
Самоходная пушка снабжена двигателем завода "ЧТЗ-Уралтрак" Фото:

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью самоходной артустановки «Гиацинт-С» (САУ) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, бой произошел на Авдеевском направлении.

«Серией выстрелов бойцы уничтожили опорный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Сражение произошло на Авдеевском направлении» — сообщили в Минобороны РФ.

В ходе боя артиллеристы вели контрбатарейную борьбу и поддерживали действия штурмовых подразделений. САУ «Гиацинт-С» доказала свою эффективность в боевых условиях.

Установка имеет двигатель В-59. Агрегат обладает мощностью более 500 лошадиных сил.

Артиллеристы разбили опорный пункт по управлению дронами
Артиллеристы разбили опорный пункт по управлению дронами
Фото:
Расчет отработал на Авдеевском направлении
Расчет отработал на Авдеевском направлении
Фото:

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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью самоходной артустановки «Гиацинт-С» (САУ) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, бой произошел на Авдеевском направлении. «Серией выстрелов бойцы уничтожили опорный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Сражение произошло на Авдеевском направлении» — сообщили в Минобороны РФ. В ходе боя артиллеристы вели контрбатарейную борьбу и поддерживали действия штурмовых подразделений. САУ «Гиацинт-С» доказала свою эффективность в боевых условиях. Установка имеет двигатель В-59. Агрегат обладает мощностью более 500 лошадиных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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