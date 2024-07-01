Поражение партии Макрона, беспорядки и митинги: Францию охватил хаос после выбор в парламент. Фоторепортаж

Партия «Национальное объединение» победила в первом туре выборов во Франции

01 июля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Самый массовый митинг прошел в Париже Фото: Thomas Padilla/AP/TASS Во Франции прошел первый тур выборов в парламент. На нем большинство получила правая партии «Национальное объединение». Коалиция президента страны Эммануэля Макрона проиграла, заняв третье место. После оглашения результатов в Париже начались массовые беспорядки. Протестующие выступают против радикальной смены власти. Радикалы громили витрины кафе, запускали фейерверки. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ. Как во Франции прошли выборы и что было после них — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Франции прошел первый тур выборов в парламент. На нем большинство получила правая партии «Национальное объединение». Коалиция президента страны Эммануэля Макрона проиграла, заняв третье место. После оглашения результатов в Париже начались массовые беспорядки. Протестующие выступают против радикальной смены власти. Радикалы громили витрины кафе, запускали фейерверки. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ. Как во Франции прошли выборы и что было после них — в фоторепортаже URA.RU.