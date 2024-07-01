Поражение партии Макрона, беспорядки и митинги: Францию охватил хаос после выбор в парламент. Фоторепортаж

Партия «Национальное объединение» победила в первом туре выборов во Франции
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Самый массовый митинг прошел в Париже Фото:

Во Франции прошел первый тур выборов в парламент. На нем большинство получила правая партии «Национальное объединение». Коалиция президента страны Эммануэля Макрона проиграла, заняв третье место. После оглашения результатов в Париже начались массовые беспорядки. Протестующие выступают против радикальной смены власти. Радикалы громили витрины кафе, запускали фейерверки. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ. Как во Франции прошли выборы и что было после них — в фоторепортаже URA.RU.

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Во Франции прошел первый тур выборов в парламент. На нем большинство получила правая партии «Национальное объединение». Коалиция президента страны Эммануэля Макрона проиграла, заняв третье место. После оглашения результатов в Париже начались массовые беспорядки. Протестующие выступают против радикальной смены власти. Радикалы громили витрины кафе, запускали фейерверки. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ. Как во Франции прошли выборы и что было после них — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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