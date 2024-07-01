Самый массовый митинг прошел в Париже
Во Франции прошел первый тур выборов в парламент. На нем большинство получила правая партии «Национальное объединение». Коалиция президента страны Эммануэля Макрона проиграла, заняв третье место. После оглашения результатов в Париже начались массовые беспорядки. Протестующие выступают против радикальной смены власти. Радикалы громили витрины кафе, запускали фейерверки. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ. Как во Франции прошли выборы и что было после них — в фоторепортаже URA.RU.
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