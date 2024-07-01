Жена губернатора Текслера раздаст продуктовые наборы челябинским семьям. Фото, Видео

01 июля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер подчеркнула, что тысяча семей из небольших городов и сел региона будет получать наборы в течение года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина вместе с фондом «Русь» раздаст продуктовые наборы тысяче семей из Еткульского, Еманжелинского, Агаповского, Нагайбакского районов, из Троицка и села Чесма. Акция будет продолжаться в течение года. На реализацию проекта получен президентский грант в размере 2,5 млн рублей, сообщила первая леди региона в соцсетях. «В этом году на „Народный обед“ мы получили президентский грант почти 2,5 млн рублей! Отличительная черта проекта в том, что мы закупаем крупы в большой таре, по 25 и 50 кг, ведь так получается дешевле, и затем уже сами фасуем в наборы. Так получается приобрести больше продуктов на имеющиеся средства и, соответственно, помочь большему числу людей, оказать адресную помощь нуждающимся», — отметила Текслер в своем telegram-канале. Первая леди региона подчеркнула, что семьи получат стандартные наборы с базовыми продуктами, такими как рис, гречка, горох, макароны, геркулес, растительное масло. Каждая позиция — по килограмму крупы и по бутылке подсолнечного масла. Тысяча малоимущих семей будет получать такие наборы в течение года. За это время люди с поддержкой фонда, а также с помощью органов соцзащиты, центров занятости населения могут поправить свое материальное положение — найти достойную работу, оформить положенные им по закону социальные выплаты. Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина вместе с фондом «Русь» раздаст продуктовые наборы тысяче малоимущих семей в Челябинской области Фото: телеграм-канал Ирины Текслер Наборы будут получать семьи из Еткульского, Еманжелинского, Агаповского, Нагайбакского районов, из Троицка и села Чесма, акция будет продолжаться в течение года Фото: телеграм-канал Ирины Текслер В 2024 году на «Народный обед» был выделен президентский грант почти на 2,5 млн рублей Фото: телеграм-канал Ирины Текслер Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина вместе с фондом «Русь» раздаст продуктовые наборы тысяче семей из Еткульского, Еманжелинского, Агаповского, Нагайбакского районов, из Троицка и села Чесма. Акция будет продолжаться в течение года. На реализацию проекта получен президентский грант в размере 2,5 млн рублей, сообщила первая леди региона в соцсетях. «В этом году на „Народный обед“ мы получили президентский грант почти 2,5 млн рублей! Отличительная черта проекта в том, что мы закупаем крупы в большой таре, по 25 и 50 кг, ведь так получается дешевле, и затем уже сами фасуем в наборы. Так получается приобрести больше продуктов на имеющиеся средства и, соответственно, помочь большему числу людей, оказать адресную помощь нуждающимся», — отметила Текслер в своем telegram-канале. Первая леди региона подчеркнула, что семьи получат стандартные наборы с базовыми продуктами, такими как рис, гречка, горох, макароны, геркулес, растительное масло. Каждая позиция — по килограмму крупы и по бутылке подсолнечного масла. Тысяча малоимущих семей будет получать такие наборы в течение года. За это время люди с поддержкой фонда, а также с помощью органов соцзащиты, центров занятости населения могут поправить свое материальное положение — найти достойную работу, оформить положенные им по закону социальные выплаты.