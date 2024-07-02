02 июля 2024

Экс-главу входящего в «Роскосмос» НИИ приговорили к пяти годам лишения свободы

© Служба новостей «URA.RU»
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Шишанова приговорили за злоупотребление полномочиями
Шишанова приговорили за злоупотребление полномочиями Фото:

В Москве бывшего главу НИИ точных приборов (входит в корпорацию Роскосмос прим. URA.RU) Анатолия Шишанова приговорили к пяти годам колонии за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщил telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

«Приговором Бутырского районного суда города Москвы признан виновным: Анатолий Шишанов, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (»Злоупотребление полномочиями»). Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы», — написала пресс-служба в telegram-канале. 

Шишанов также должен будет отбыть наказание в исправительной колонии общего режима. Его лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на два года.

Второй фигурант дела — Олег Анатольевич получил четыре года колонии. Был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.2 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями).

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В Москве бывшего главу НИИ точных приборов (входит в корпорацию Роскосмос — прим. URA.RU)  Анатолия Шишанова приговорили к пяти годам колонии за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщил telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» «Приговором Бутырского районного суда города Москвы признан виновным: Анатолий Шишанов, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (»Злоупотребление полномочиями»). Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы», — написала пресс-служба в telegram-канале.  Шишанов также должен будет отбыть наказание в исправительной колонии общего режима. Его лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на два года. Второй фигурант дела — Олег Анатольевич получил четыре года колонии. Был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.2 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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