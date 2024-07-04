Wildberries запустит платную подписку в конце лета

В августе маркетплейс Wildberries запустит эксклюзивную подписку для покупателей WB Клуб. По ней будет предоставлен доступ к специальным ценам через отдельный раздел на сайте и в мобильном приложении. Об этом сообщили в telegram-канале «WB Партнеры».
«Подписчикам WB Клуба будет доступен раздел на сайте и в мобильном приложении со специальными ценами на товары. Этот раздел будет продвигаться с помощью пуш-уведомлений и баннеров», — говорится в telegram-канале. Также продавцы смогут продвигать свои товары через специальный фильтр в каталоге.
Предприниматели на маркетплейсе могут по желанию предложить скидки для своих товаров в разделе WB Клуба. Размер скидки определяется в диапазоне от 1% до 20%. Также продавцам будет открыт доступ к лояльной аудитории Wildberries с более высокой конверсией в покупку. Кроме того, они смогут повысить видимость товаров благодаря отдельному фильтру и специальным плашкам на карточках товаров.
В рамках тестового периода возможность участия в WB Клубе будет предоставляться продавцам поэтапно. После завершения тестирования программа станет доступна всем продавцам на платформе.
Ранее Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы в России группа Russ анонсировали партнерство, целью которого является поддержка малого и среднего бизнеса. Компании планируют создать передовую цифровую торговую платформу, предоставляющую инструменты для развития и продвижения товаров малого и среднего бизнеса.
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