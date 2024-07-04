Wildberries запустит платную подписку в конце лета

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Эксклюзивная подписка для покупателей на Wildberries будет доступна с августа
Эксклюзивная подписка для покупателей на Wildberries будет доступна с августа Фото:

В августе маркетплейс Wildberries запустит эксклюзивную подписку для покупателей WB Клуб. По ней будет предоставлен доступ к специальным ценам через отдельный раздел на сайте и в мобильном приложении. Об этом сообщили в telegram-канале «WB Партнеры». 

«Подписчикам WB Клуба будет доступен раздел на сайте и в мобильном приложении со специальными ценами на товары. Этот раздел будет продвигаться с помощью пуш-уведомлений и баннеров», — говорится в telegram-канале. Также продавцы смогут продвигать свои товары через специальный фильтр в каталоге. 

Предприниматели на маркетплейсе могут по желанию предложить скидки для своих товаров в разделе WB Клуба. Размер скидки определяется в диапазоне от 1% до 20%. Также продавцам будет открыт доступ к лояльной аудитории Wildberries с более высокой конверсией в покупку. Кроме того, они смогут повысить видимость товаров благодаря отдельному фильтру и специальным плашкам на карточках товаров.

В рамках тестового периода возможность участия в WB Клубе будет предоставляться продавцам поэтапно. После завершения тестирования программа станет доступна всем продавцам на платформе.

Ранее Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы в России группа Russ анонсировали партнерство, целью которого является поддержка малого и среднего бизнеса. Компании планируют создать передовую цифровую торговую платформу, предоставляющую инструменты для развития и продвижения товаров малого и среднего бизнеса.

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В августе маркетплейс Wildberries запустит эксклюзивную подписку для покупателей WB Клуб. По ней будет предоставлен доступ к специальным ценам через отдельный раздел на сайте и в мобильном приложении. Об этом сообщили в telegram-канале «WB Партнеры».  «Подписчикам WB Клуба будет доступен раздел на сайте и в мобильном приложении со специальными ценами на товары. Этот раздел будет продвигаться с помощью пуш-уведомлений и баннеров», — говорится в telegram-канале. Также продавцы смогут продвигать свои товары через специальный фильтр в каталоге.  Предприниматели на маркетплейсе могут по желанию предложить скидки для своих товаров в разделе WB Клуба. Размер скидки определяется в диапазоне от 1% до 20%. Также продавцам будет открыт доступ к лояльной аудитории Wildberries с более высокой конверсией в покупку. Кроме того, они смогут повысить видимость товаров благодаря отдельному фильтру и специальным плашкам на карточках товаров. В рамках тестового периода возможность участия в WB Клубе будет предоставляться продавцам поэтапно. После завершения тестирования программа станет доступна всем продавцам на платформе. Ранее Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы в России группа Russ анонсировали партнерство, целью которого является поддержка малого и среднего бизнеса. Компании планируют создать передовую цифровую торговую платформу, предоставляющую инструменты для развития и продвижения товаров малого и среднего бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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