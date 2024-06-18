Wildberries и группа Russ объявили об объединении

Wildberries, ведущий российский маркетплейс, и Группа Russ, крупнейший оператор наружной рекламы в России, анонсировали партнерство по созданию новой цифровой торговой платформы. Это сотрудничество нацелено на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса.
«Целью объединения является создание передовой цифровой торговой платформы, которая предоставит малому и среднему бизнесу инструменты для развития на территории стран присутствия», — сообщили в компаниях РИА Новости. Это партнерство позволит предпринимателям улучшить продвижение своих товаров и расширить экспорт.
Проект планируется реализовать не только в России, но и в странах СНГ. Также коснется территории Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая, охватывая более 5,8 миллиарда потенциальных потребителей.
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