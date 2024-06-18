18 июня 2024

Wildberries и группа Russ объявили об объединении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Wildberries и группа Russ объявили об объединении
Wildberries и группа Russ объявили об объединении Фото:

Wildberries, ведущий российский маркетплейс, и Группа Russ, крупнейший оператор наружной рекламы в России, анонсировали партнерство по созданию новой цифровой торговой платформы. Это сотрудничество нацелено на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса.

«Целью объединения является создание передовой цифровой торговой платформы, которая предоставит малому и среднему бизнесу инструменты для развития на территории стран присутствия», — сообщили в компаниях РИА Новости. Это партнерство позволит предпринимателям улучшить продвижение своих товаров и расширить экспорт.

Проект планируется реализовать не только в России, но и в странах СНГ. Также коснется территории Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая, охватывая более 5,8 миллиарда потенциальных потребителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Wildberries, ведущий российский маркетплейс, и Группа Russ, крупнейший оператор наружной рекламы в России, анонсировали партнерство по созданию новой цифровой торговой платформы. Это сотрудничество нацелено на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. «Целью объединения является создание передовой цифровой торговой платформы, которая предоставит малому и среднему бизнесу инструменты для развития на территории стран присутствия», — сообщили в компаниях РИА Новости. Это партнерство позволит предпринимателям улучшить продвижение своих товаров и расширить экспорт. Проект планируется реализовать не только в России, но и в странах СНГ. Также коснется территории Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая, охватывая более 5,8 миллиарда потенциальных потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...