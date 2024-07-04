В Ленинском районе Челябинска отключат светофоры на трех перекрестках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светофоры в Ленинском районе погаснут на один день
Светофоры в Ленинском районе погаснут на один день Фото:

В Челябинске 5 июля на трех перекрестках Ленинского района отключат светофоры. Об этом предупредили 4 июля в мэрии Челябинска.

«Завтра, 5 июля, в Ленинском районе будут отключены светофоры. С 14:00 до 17:00 на перекрестках Копейское шоссе — улица Туркменская, Копейское шоссе — улица Трубосварочная 1-я. С 9:00 до 12:00 на пересечении улицы Новороссийской и улицы Днепровская», — сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Также с 5 июля в центре города начнется ремонт трамвайного переезда, которое затянется на 12 дней. На пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина несколько раз будет изменено движение, а 17 июля его ограничат полностью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 5 июля на трех перекрестках Ленинского района отключат светофоры. Об этом предупредили 4 июля в мэрии Челябинска. «Завтра, 5 июля, в Ленинском районе будут отключены светофоры. С 14:00 до 17:00 на перекрестках Копейское шоссе — улица Туркменская, Копейское шоссе — улица Трубосварочная 1-я. С 9:00 до 12:00 на пересечении улицы Новороссийской и улицы Днепровская», — сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. Также с 5 июля в центре города начнется ремонт трамвайного переезда, которое затянется на 12 дней. На пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина несколько раз будет изменено движение, а 17 июля его ограничат полностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...