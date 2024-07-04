В Ленинском районе Челябинска отключат светофоры на трех перекрестках

В Челябинске 5 июля на трех перекрестках Ленинского района отключат светофоры. Об этом предупредили 4 июля в мэрии Челябинска.
«Завтра, 5 июля, в Ленинском районе будут отключены светофоры. С 14:00 до 17:00 на перекрестках Копейское шоссе — улица Туркменская, Копейское шоссе — улица Трубосварочная 1-я. С 9:00 до 12:00 на пересечении улицы Новороссийской и улицы Днепровская», — сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
Также с 5 июля в центре города начнется ремонт трамвайного переезда, которое затянется на 12 дней. На пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина несколько раз будет изменено движение, а 17 июля его ограничат полностью.
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