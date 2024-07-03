В Челябинске из-за ремонта трамвайного переезда ограничат движение транспорта

В Челябинске в ночь с 5 на 6 июля на пересечении улицы Цвиллинга и проспекта Ленина запланирован ремонт трамвайного переезда. Работы будут проходить в три этапа, сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе мэрии Челябинска.
«В ночь с 5 на 6 июля приступим к ремонту переезда через трамвайные пути на пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина. Работы проведём в несколько этапов с ограничением движения», — сообщили в пресс-службе.
Первый этап ремонта будет проходить на северной стороне перекрёстка с 23:00 5 июля до 23:00 11 июля. Движение в сторону университета ЮУрГУ организуют по южной стороне. Второй этап продлится почти неделю. На южной части перекрёстка, движение на ЧТЗ будет организовано по северной стороне с 23:00 11 июля до 23:00 16 июля. На время работ в эти дни будет отменен рейс троллейбуса №16.
С 23:00 16 июля до 23:00 17 июля будет полностью закрыто движение через перекрёсток. Движение со стороны ЮУрГУ и ЧТЗ будет осуществляться только с правым поворотом на улицу Цвиллинга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!