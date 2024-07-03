03 июля 2024

В Челябинске из-за ремонта трамвайного переезда ограничат движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт трамвайного переезда растянется на 12 дней
Ремонт трамвайного переезда растянется на 12 дней Фото:

В Челябинске в ночь с 5 на 6 июля на пересечении улицы Цвиллинга и проспекта Ленина запланирован ремонт трамвайного переезда. Работы будут проходить в три этапа, сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе мэрии Челябинска.

«В ночь с 5 на 6 июля приступим к ремонту переезда через трамвайные пути на пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина. Работы проведём в несколько этапов с ограничением движения», — сообщили в пресс-службе.

Первый этап ремонта будет проходить на северной стороне перекрёстка с 23:00 5 июля до 23:00 11 июля. Движение в сторону университета ЮУрГУ организуют по южной стороне. Второй этап продлится почти неделю. На южной части перекрёстка, движение на ЧТЗ будет организовано по северной стороне с 23:00 11 июля до 23:00 16 июля. На время работ в эти дни будет отменен рейс троллейбуса №16.

С 23:00 16 июля до 23:00 17 июля будет полностью закрыто движение через перекрёсток. Движение со стороны ЮУрГУ и ЧТЗ будет осуществляться только с правым поворотом на улицу Цвиллинга.

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В Челябинске в ночь с 5 на 6 июля на пересечении улицы Цвиллинга и проспекта Ленина запланирован ремонт трамвайного переезда. Работы будут проходить в три этапа, сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе мэрии Челябинска. «В ночь с 5 на 6 июля приступим к ремонту переезда через трамвайные пути на пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина. Работы проведём в несколько этапов с ограничением движения», — сообщили в пресс-службе. Первый этап ремонта будет проходить на северной стороне перекрёстка с 23:00 5 июля до 23:00 11 июля. Движение в сторону университета ЮУрГУ организуют по южной стороне. Второй этап продлится почти неделю. На южной части перекрёстка, движение на ЧТЗ будет организовано по северной стороне с 23:00 11 июля до 23:00 16 июля. На время работ в эти дни будет отменен рейс троллейбуса №16. С 23:00 16 июля до 23:00 17 июля будет полностью закрыто движение через перекрёсток. Движение со стороны ЮУрГУ и ЧТЗ будет осуществляться только с правым поворотом на улицу Цвиллинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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