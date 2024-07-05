Глава СКР Бастрыкин просит повторный доклад о челябинском аварийном мосте

06 июля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Ремонтные работы моста должны были закончиться еще в декабре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит представить повторный доклад о ремонте аварийного моста в поселке Есаульский Челябинской области. Социально значимый объект рабочие планировали сдать еще в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Есаульский Сосновского района Челябинской области. Срок сдачи социально значимого объекта в эксплуатацию — моста через реку Зюзелга — был установлен на декабрь прошлого года, до настоящего времени строительство не завершено», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Местные жители, в их числе и дети, пользуются аварийным мостом через реку, ежедневно подвергая свою жизнь и здоровье опасности. Обращения в местную администрацию результатов не принесли. Для проведения ремонтных работ была привлечена компания ООО СК «Адамант». Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СК по Челябинской области Константина Правосудова предоставить повторный доклад по уголовному делу. Также доложить о причинах волокиты по нему, уточнили в пресс-службе СКР. Жители поселка Есаульский 2 июля пожаловались на ветхое состояние старого моста и брошенное строительство нового. По словам местных жителей, в мае и июне на строительном объекте не было ни одного рабочего. Ездить по аварийному мосту, который весной в паводок пострадал дополнительно, просто страшно. Минувшей весной часть поселка Есаульский оказалась отрезана от большой земли. Причина — в поселке не достроен мост через реку Зюзелга, сообщил председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий. Мост, построенный 70 лет назад, давно стал не пригоден, а строительство нового затягивается. В конце мая Бастрыкин требовал предоставить доклад о ремонте моста в поселке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит представить повторный доклад о ремонте аварийного моста в поселке Есаульский Челябинской области. Социально значимый объект рабочие планировали сдать еще в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Есаульский Сосновского района Челябинской области. Срок сдачи социально значимого объекта в эксплуатацию — моста через реку Зюзелга — был установлен на декабрь прошлого года, до настоящего времени строительство не завершено», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Местные жители, в их числе и дети, пользуются аварийным мостом через реку, ежедневно подвергая свою жизнь и здоровье опасности. Обращения в местную администрацию результатов не принесли. Для проведения ремонтных работ была привлечена компания ООО СК «Адамант». Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СК по Челябинской области Константина Правосудова предоставить повторный доклад по уголовному делу. Также доложить о причинах волокиты по нему, уточнили в пресс-службе СКР. Жители поселка Есаульский 2 июля пожаловались на ветхое состояние старого моста и брошенное строительство нового. По словам местных жителей, в мае и июне на строительном объекте не было ни одного рабочего. Ездить по аварийному мосту, который весной в паводок пострадал дополнительно, просто страшно. Минувшей весной часть поселка Есаульский оказалась отрезана от большой земли. Причина — в поселке не достроен мост через реку Зюзелга, сообщил председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий. Мост, построенный 70 лет назад, давно стал не пригоден, а строительство нового затягивается. В конце мая Бастрыкин требовал предоставить доклад о ремонте моста в поселке.