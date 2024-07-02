Под Челябинском строители бросили мост, которые должны сдать три месяца назад

В поселке Есаульском под Челябинском рабочие бросили недостроенный мост

02 июля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Мост должны были сдать в апреле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители поселка Есаульском Сосновского района Челябинской области пожаловались на ветхое состояние старого моста и брошенное строительство нового, который должны были сдать три месяца назад. Глава района Евгений Ваганов рассказал URA.RU, с чем связаны срывы сроков стройки. «Весной старый мост затопило, людей перевозили на Урале. Когда вода спала, начали появляться рабочие для строительства нового моста. Но весь май и весь июнь вообще никто не показывается на объекте», — сообщила Ольга М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жительница поселка уточнила, что дожди разрушили старый мост, на который они жаловались еще два года назад. По нему сейчас очень страшно ездить. Сельчане ждут строительства нового моста, который должны были сдать еще весной. Глава района Евгений Ваганов пояснил, что со стороны администрации муниципалитета все договоренности были выполнены. «В результате конкурса был выбран подрядчик, который заказал у субподрядчика металлические конструкции опор нового моста. Производитель металлоконструкции не отгружает, так как деньги за свою работу не получил. Со стороны администрации района все транши на возведение моста были направлены своевременно. Согласно контракту работы должны быть завершены три месяца назад. Мы обратились в Следственный комитет для проведения разбирательств», — сообщил URA.RU Ваганов. Ранее URA.RU сообщало о том, что проект строительства нового моста был на согласовании в 2022 году. Власти района рассчитывали провести все необходимые конкурсные процедуры очень оперативно и достроить мост уже в 2023 году. По данным главы района, старый мост находится в проезжем состоянии, но уже не соответствует современным нормам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Есаульском Сосновского района Челябинской области пожаловались на ветхое состояние старого моста и брошенное строительство нового, который должны были сдать три месяца назад. Глава района Евгений Ваганов рассказал URA.RU, с чем связаны срывы сроков стройки. «Весной старый мост затопило, людей перевозили на Урале. Когда вода спала, начали появляться рабочие для строительства нового моста. Но весь май и весь июнь вообще никто не показывается на объекте», — сообщила Ольга М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жительница поселка уточнила, что дожди разрушили старый мост, на который они жаловались еще два года назад. По нему сейчас очень страшно ездить. Сельчане ждут строительства нового моста, который должны были сдать еще весной. Глава района Евгений Ваганов пояснил, что со стороны администрации муниципалитета все договоренности были выполнены. «В результате конкурса был выбран подрядчик, который заказал у субподрядчика металлические конструкции опор нового моста. Производитель металлоконструкции не отгружает, так как деньги за свою работу не получил. Со стороны администрации района все транши на возведение моста были направлены своевременно. Согласно контракту работы должны быть завершены три месяца назад. Мы обратились в Следственный комитет для проведения разбирательств», — сообщил URA.RU Ваганов. Ранее URA.RU сообщало о том, что проект строительства нового моста был на согласовании в 2022 году. Власти района рассчитывали провести все необходимые конкурсные процедуры очень оперативно и достроить мост уже в 2023 году. По данным главы района, старый мост находится в проезжем состоянии, но уже не соответствует современным нормам.