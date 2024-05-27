Бастрыкин требует доклад о челябинском поселке, тонущем после дорожных работ

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин потребовал доклад по решению проблем челябинского поселка Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Есаульского Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Владимировича Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СКР.

В ведомстве уточнили, что в 2020 году начато строительство моста через реку Зюзелга, подрядчиком избран СК «Адамант». Объект должны были сдать в декабре 2023 года, однако до сих пор мост не достроен. При этом рабочие сузили русло реки, поэтому в период паводка вода начала топить окрестные частные дома.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Есаульского Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Владимировича Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СКР. В ведомстве уточнили, что в 2020 году начато строительство моста через реку Зюзелга, подрядчиком избран СК «Адамант». Объект должны были сдать в декабре 2023 года, однако до сих пор мост не достроен. При этом рабочие сузили русло реки, поэтому в период паводка вода начала топить окрестные частные дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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