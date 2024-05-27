Бастрыкин требует доклад о челябинском поселке, тонущем после дорожных работ

27 мая 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад по решению проблем челябинского поселка Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Есаульского Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Владимировича Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СКР. В ведомстве уточнили, что в 2020 году начато строительство моста через реку Зюзелга, подрядчиком избран СК «Адамант». Объект должны были сдать в декабре 2023 года, однако до сих пор мост не достроен. При этом рабочие сузили русло реки, поэтому в период паводка вода начала топить окрестные частные дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Есаульского Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Владимировича Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СКР. В ведомстве уточнили, что в 2020 году начато строительство моста через реку Зюзелга, подрядчиком избран СК «Адамант». Объект должны были сдать в декабре 2023 года, однако до сих пор мост не достроен. При этом рабочие сузили русло реки, поэтому в период паводка вода начала топить окрестные частные дома.