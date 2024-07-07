07 июля 2024

В Николаеве прогремел взрыв на фоне тревоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв прогремел на фоне тревоги
Взрыв прогремел на фоне тревоги Фото:

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — отмечается в сообщении телеканала, размещенном в его telegram-канале. Подробности происшествия пока не уточняются.

Согласно информации от украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Николаевской области была объявлена в ночь на 8 июля. Российские ВС начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту.

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В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». «В Николаеве был слышен звук взрыва», — отмечается в сообщении телеканала, размещенном в его telegram-канале. Подробности происшествия пока не уточняются. Согласно информации от украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Николаевской области была объявлена в ночь на 8 июля. Российские ВС начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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