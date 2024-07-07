В Николаеве прогремел взрыв на фоне тревоги

Взрыв прогремел на фоне тревоги
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Николаеве был слышен звук взрыва», — отмечается в сообщении телеканала, размещенном в его telegram-канале. Подробности происшествия пока не уточняются.
Согласно информации от украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Николаевской области была объявлена в ночь на 8 июля. Российские ВС начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту.
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