На строящемся футбольном стадионе в Челябинске снова обрушились конструкции. Видео

11 июля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Стадион планируют сдать в запланированные сроки Фото: Александра Пруссакова © URA.RU На футбольном стадионе на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев 11 июля снова обрушилась часть конструкций. Информацию подтвердили в компании, занимающейся строительством объекта. «В связи с тем, что по Челябинску было объявлено штормовое предупреждение с сильным ветром на 11 июля и с учетом неустойчивого положения одной из частей фермы было принято решение о принудительном демонтаже данной части конструкции, что и было произведено в ночь на 11 июля. Компания приносит извинения жителям близлежащих домов за несколько секунд громкого шума», — сообщил представитель генподрядчика стройки «АстраСтройИнвест». В первый раз каркасные перекрытия рухнули утром 3 июля. Тогда обрушение не было плановым. В инциденте никто не пострадал, однако один из рабочих застрял на высоте. В момент обрушения мужчина монтировал фермы. Чтобы эвакуировать строителя, подогнали автовышку. Вместе с конструкцией повредился и автокран на площадке. В этот момент техникой управлял рабочий. Как сообщил представитель подрядной организации, с рабочим все в порядке. Сразу после инцидента на объекте начали демонтаж неисправной конструкции. Решение о строительстве манежа «Арена Челябинск» приняли в ноябре 2022 года. Строительство начали весной 2023 года. Возведение крытого манежа, предназначенного для легкой атлетики и футбола, планируют завершить в 2025 году. По словам представителя генподрядчика, объект планируют сдать в срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На футбольном стадионе на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев 11 июля снова обрушилась часть конструкций. Информацию подтвердили в компании, занимающейся строительством объекта. «В связи с тем, что по Челябинску было объявлено штормовое предупреждение с сильным ветром на 11 июля и с учетом неустойчивого положения одной из частей фермы было принято решение о принудительном демонтаже данной части конструкции, что и было произведено в ночь на 11 июля. Компания приносит извинения жителям близлежащих домов за несколько секунд громкого шума», — сообщил представитель генподрядчика стройки «АстраСтройИнвест». В первый раз каркасные перекрытия рухнули утром 3 июля. Тогда обрушение не было плановым. В инциденте никто не пострадал, однако один из рабочих застрял на высоте. В момент обрушения мужчина монтировал фермы. Чтобы эвакуировать строителя, подогнали автовышку. Вместе с конструкцией повредился и автокран на площадке. В этот момент техникой управлял рабочий. Как сообщил представитель подрядной организации, с рабочим все в порядке. Сразу после инцидента на объекте начали демонтаж неисправной конструкции. Решение о строительстве манежа «Арена Челябинск» приняли в ноябре 2022 года. Строительство начали весной 2023 года. Возведение крытого манежа, предназначенного для легкой атлетики и футбола, планируют завершить в 2025 году. По словам представителя генподрядчика, объект планируют сдать в срок.