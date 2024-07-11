На футбольном стадионе на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев 11 июля снова обрушилась часть конструкций. Информацию подтвердили в компании, занимающейся строительством объекта.
«В связи с тем, что по Челябинску было объявлено штормовое предупреждение с сильным ветром на 11 июля и с учетом неустойчивого положения одной из частей фермы было принято решение о принудительном демонтаже данной части конструкции, что и было произведено в ночь на 11 июля. Компания приносит извинения жителям близлежащих домов за несколько секунд громкого шума», — сообщил представитель генподрядчика стройки «АстраСтройИнвест».
В первый раз каркасные перекрытия рухнули утром 3 июля. Тогда обрушение не было плановым. В инциденте никто не пострадал, однако один из рабочих застрял на высоте. В момент обрушения мужчина монтировал фермы. Чтобы эвакуировать строителя, подогнали автовышку.
Вместе с конструкцией повредился и автокран на площадке. В этот момент техникой управлял рабочий. Как сообщил представитель подрядной организации, с рабочим все в порядке. Сразу после инцидента на объекте начали демонтаж неисправной конструкции.
Решение о строительстве манежа «Арена Челябинск» приняли в ноябре 2022 года. Строительство начали весной 2023 года. Возведение крытого манежа, предназначенного для легкой атлетики и футбола, планируют завершить в 2025 году. По словам представителя генподрядчика, объект планируют сдать в срок.
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