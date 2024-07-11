11 июля 2024

Екатеринбуржцам предлагают татуировки с Орловым и Куйвашевым

В центре Екатеринбурга продают переводные тату с фото губернатора и мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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Для татуировок с политиками прилагается QR-код с видео-инструкцией
Для татуировок с политиками прилагается QR-код с видео-инструкцией Фото:

В центре Екатеринбурга жителям предлагают татуировки с фотографиями мэра города Алексея Орлова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Этой находкой поделился корреспондент URA.RU.

«Приходят много людей. Но Орлова и Куйвашева еще никто не брал», — поделился продавец.

Татуировки переводные. К ним прилагается даже видео-инструкция по QR-коду.

Фотографии патриотичных татуировок крупным планом
Фотографии патриотичных татуировок крупным планом
Фото:
Примеры эскизов переводных татуировок
Примеры эскизов переводных татуировок
Фото:
Инструкция по нанесению временной татуировки
Инструкция по нанесению временной татуировки
Фото:
QR-код с видео-инструкцией
QR-код с видео-инструкцией
Фото:

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В центре Екатеринбурга жителям предлагают татуировки с фотографиями мэра города Алексея Орлова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Этой находкой поделился корреспондент URA.RU. «Приходят много людей. Но Орлова и Куйвашева еще никто не брал», — поделился продавец. Татуировки переводные. К ним прилагается даже видео-инструкция по QR-коду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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