Екатеринбуржцам предлагают татуировки с Орловым и Куйвашевым

Для татуировок с политиками прилагается QR-код с видео-инструкцией
В центре Екатеринбурга жителям предлагают татуировки с фотографиями мэра города Алексея Орлова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Этой находкой поделился корреспондент URA.RU.
«Приходят много людей. Но Орлова и Куйвашева еще никто не брал», — поделился продавец.
Татуировки переводные. К ним прилагается даже видео-инструкция по QR-коду.
Фотографии патриотичных татуировок крупным планом
Примеры эскизов переводных татуировок
Инструкция по нанесению временной татуировки
QR-код с видео-инструкцией
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