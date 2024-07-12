В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции, городской прокурор и представители кикшеринговой компании «Whoosh» провели рейд на самокатчиков и велосипедистов. Инспекторы искали нарушителей правил использования самокатов, блокировали их аккаунты или привлекали к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.
«За пару часов проведенного мероприятия выявлено и пресечено: 18 нарушений ПДД, допущенных лицами, управляющими СИМ (средство индивидуальной мобильности — прим. URA.RU). Семь нарушений, совершенных пешеходами, два нарушения, допущенных лицами, управляющими велотранспортом», — говорится в telegram-канале ведомства.
Среди нарушителей оказались и несовершеннолетние. Госавтоинспекторы призвали горожан соблюдать ПДД, а родителей — провести беседы с детьми о правилах использования самокатов, велосипедов и других видов индивидуального транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!