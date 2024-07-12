12 июля 2024

В Екатеринбурге гаишники устроили рейд на самокатчиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего автоинспекторы поймали 27 нарушителей ПДД
Всего автоинспекторы поймали 27 нарушителей ПДД Фото:

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции, городской прокурор и представители кикшеринговой компании «Whoosh» провели рейд на самокатчиков и велосипедистов. Инспекторы искали нарушителей правил использования самокатов, блокировали их аккаунты или привлекали к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«За пару часов проведенного мероприятия выявлено и пресечено: 18 нарушений ПДД, допущенных лицами, управляющими СИМ (средство индивидуальной мобильности — прим. URA.RU). Семь нарушений, совершенных пешеходами, два нарушения, допущенных лицами, управляющими велотранспортом», — говорится в telegram-канале ведомства.

Среди нарушителей оказались и несовершеннолетние. Госавтоинспекторы призвали горожан соблюдать ПДД, а родителей — провести беседы с детьми о правилах использования самокатов, велосипедов и других видов индивидуального транспорта.

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В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции, городской прокурор и представители кикшеринговой компании «Whoosh» провели рейд на самокатчиков и велосипедистов. Инспекторы искали нарушителей правил использования самокатов, блокировали их аккаунты или привлекали к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства. «За пару часов проведенного мероприятия выявлено и пресечено: 18 нарушений ПДД, допущенных лицами, управляющими СИМ (средство индивидуальной мобильности — прим. URA.RU). Семь нарушений, совершенных пешеходами, два нарушения, допущенных лицами, управляющими велотранспортом», — говорится в telegram-канале ведомства. Среди нарушителей оказались и несовершеннолетние. Госавтоинспекторы призвали горожан соблюдать ПДД, а родителей — провести беседы с детьми о правилах использования самокатов, велосипедов и других видов индивидуального транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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