12 июля 2024

Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбирать экзотические фрукты

Роспотребнадзор ХМАО: спелое манго обладает насыщенным сладким запахом
© Служба новостей «URA.RU»
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Спелые плоды манго должны быть с гладкой матовой кожурой
Спелые плоды манго должны быть с гладкой матовой кожурой Фото:

Созревшее манго должно быть с гладкой и матовой кожурой и сладким запахом, а авокадо — иметь насыщенный темно-зеленый цвет кожуры. Советы по выбору экзотических фруктов дали в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Как выбирать самые вкусные экзотические фрукты? У манго кожура должна быть гладкой, матовой и без повреждений, фрукт должен быть упругим с небольшими вмятинками после надавливания, а запах должен быть сладким и насыщенным. У авокадо кожура должна продавливаться под пальцами, а насыщенный темно-зеленый цвет кожуры — признак спелости», — поделились в telegram-канале ведомства.

У вкусного ананаса должен быть сильный и стойкий аромат, а свежие и легко выдергиваемые листочки из середины пучка — хороший знак. У маракуйи признаком спелости является сморщенная кожура темно-фиолетового цвета. У папайи кожура красно-оранжевая, гладкая и слегка мягкая, а спелый фрукт по запаху напоминает малину. Зрелые плоды питахайи мягкие, а листья — не сухие. У рамбутана должна быть ярко-красная кожура с длинными сухими волосками. Если потрясти спелый кокос, то услышите глухое бульканье, а дырочки на кожуре должны быть темными, плотными и сухими.

Роспотребнадзор Югры ранее рассказал, что шоколад является одним из способов побороть депрессию. Этот продукт способен повысить работоспособность, улучшить концентрацию внимания и даже укрепить иммунитет.

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Созревшее манго должно быть с гладкой и матовой кожурой и сладким запахом, а авокадо — иметь насыщенный темно-зеленый цвет кожуры. Советы по выбору экзотических фруктов дали в Роспотребнадзоре ХМАО. «Как выбирать самые вкусные экзотические фрукты? У манго кожура должна быть гладкой, матовой и без повреждений, фрукт должен быть упругим с небольшими вмятинками после надавливания, а запах должен быть сладким и насыщенным. У авокадо кожура должна продавливаться под пальцами, а насыщенный темно-зеленый цвет кожуры — признак спелости», — поделились в telegram-канале ведомства. У вкусного ананаса должен быть сильный и стойкий аромат, а свежие и легко выдергиваемые листочки из середины пучка — хороший знак. У маракуйи признаком спелости является сморщенная кожура темно-фиолетового цвета. У папайи кожура красно-оранжевая, гладкая и слегка мягкая, а спелый фрукт по запаху напоминает малину. Зрелые плоды питахайи мягкие, а листья — не сухие. У рамбутана должна быть ярко-красная кожура с длинными сухими волосками. Если потрясти спелый кокос, то услышите глухое бульканье, а дырочки на кожуре должны быть темными, плотными и сухими. Роспотребнадзор Югры ранее рассказал, что шоколад является одним из способов побороть депрессию. Этот продукт способен повысить работоспособность, улучшить концентрацию внимания и даже укрепить иммунитет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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