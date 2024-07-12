Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбирать экзотические фрукты

Созревшее манго должно быть с гладкой и матовой кожурой и сладким запахом, а авокадо — иметь насыщенный темно-зеленый цвет кожуры. Советы по выбору экзотических фруктов дали в Роспотребнадзоре ХМАО.
«Как выбирать самые вкусные экзотические фрукты? У манго кожура должна быть гладкой, матовой и без повреждений, фрукт должен быть упругим с небольшими вмятинками после надавливания, а запах должен быть сладким и насыщенным. У авокадо кожура должна продавливаться под пальцами, а насыщенный темно-зеленый цвет кожуры — признак спелости», — поделились в telegram-канале ведомства.
У вкусного ананаса должен быть сильный и стойкий аромат, а свежие и легко выдергиваемые листочки из середины пучка — хороший знак. У маракуйи признаком спелости является сморщенная кожура темно-фиолетового цвета. У папайи кожура красно-оранжевая, гладкая и слегка мягкая, а спелый фрукт по запаху напоминает малину. Зрелые плоды питахайи мягкие, а листья — не сухие. У рамбутана должна быть ярко-красная кожура с длинными сухими волосками. Если потрясти спелый кокос, то услышите глухое бульканье, а дырочки на кожуре должны быть темными, плотными и сухими.
Роспотребнадзор Югры ранее рассказал, что шоколад является одним из способов побороть депрессию. Этот продукт способен повысить работоспособность, улучшить концентрацию внимания и даже укрепить иммунитет.
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