В России отреагировали на немецкий план войны с Москвой

Депутат Госдумы Чепа: НАТО всегда вела подготовку к войне с Россией

13 июля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Планы войны с Россией со стороны НАТО не являются чем-то новым, сказал Алексей Чепа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU НАТО традиционно готовится к войне с Россией, реагируя на план, опубликованный Германией. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «НАТО как военная организация строит планы. Два-три процента ВВП стран уходят в бюджет этого альянса. Это колоссальные средства, которые собирает НАТО, и альянс их расходует на эти нужды», — сказал Чепа в разговоре с « Лентой.ру », добавив, что после распада Варшавского договора у НАТО есть только один противник — Россия. Депутат подчеркнул, что планы войны с Россией со стороны НАТО не являются чем-то новым. Североатлантический альянс постоянно ведет подготовку к возможному конфликту, что представляет угрозу для безопасности России. Ранее газета Bild сообщала, что Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса. Проект назвали Operationsplan Deutschland, что в переводе на русский означает «План оперативных действий Германии», пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО традиционно готовится к войне с Россией, реагируя на план, опубликованный Германией. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «НАТО как военная организация строит планы. Два-три процента ВВП стран уходят в бюджет этого альянса. Это колоссальные средства, которые собирает НАТО, и альянс их расходует на эти нужды», — сказал Чепа в разговоре с «Лентой.ру», добавив, что после распада Варшавского договора у НАТО есть только один противник — Россия. Депутат подчеркнул, что планы войны с Россией со стороны НАТО не являются чем-то новым. Североатлантический альянс постоянно ведет подготовку к возможному конфликту, что представляет угрозу для безопасности России. Ранее газета Bild сообщала, что Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса. Проект назвали Operationsplan Deutschland, что в переводе на русский означает «План оперативных действий Германии», пишет 360.ru.