В России отреагировали на немецкий план войны с Москвой

Депутат Госдумы Чепа: НАТО всегда вела подготовку к войне с Россией
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Планы войны с Россией со стороны НАТО не являются чем-то новым, сказал Алексей Чепа Фото:

НАТО традиционно готовится к войне с Россией, реагируя на план, опубликованный Германией. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«НАТО как военная организация строит планы. Два-три процента ВВП стран уходят в бюджет этого альянса. Это колоссальные средства, которые собирает НАТО, и альянс их расходует на эти нужды», — сказал Чепа в разговоре с «Лентой.ру», добавив, что после распада Варшавского договора у НАТО есть только один противник — Россия.

Депутат подчеркнул, что планы войны с Россией со стороны НАТО не являются чем-то новым. Североатлантический альянс постоянно ведет подготовку к возможному конфликту, что представляет угрозу для безопасности России.

Ранее газета Bild сообщала, что Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса. Проект назвали Operationsplan Deutschland, что в переводе на русский означает «План оперативных действий Германии», пишет 360.ru.

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НАТО традиционно готовится к войне с Россией, реагируя на план, опубликованный Германией. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «НАТО как военная организация строит планы. Два-три процента ВВП стран уходят в бюджет этого альянса. Это колоссальные средства, которые собирает НАТО, и альянс их расходует на эти нужды», — сказал Чепа в разговоре с «Лентой.ру», добавив, что после распада Варшавского договора у НАТО есть только один противник — Россия. Депутат подчеркнул, что планы войны с Россией со стороны НАТО не являются чем-то новым. Североатлантический альянс постоянно ведет подготовку к возможному конфликту, что представляет угрозу для безопасности России. Ранее газета Bild сообщала, что Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса. Проект назвали Operationsplan Deutschland, что в переводе на русский означает «План оперативных действий Германии», пишет 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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