Bild: Германия разработала план для отправки войск НАТО на восток

12 июля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

ВС ФРГ разработали «План оперативных действий в Германии» на случай военных действий, сообщает газета Bild Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса. Об этом сообщила газета Bild. «Вооруженные силы Германии создали секретный план, который получил название Operationsplan Deutschland, или OPLAN DEU (в переводе с немецкого — „План оперативных действий в Германии“ — прим. URA.RU). Согласно ему, на случай военных и гражданских действий властей, войска НАТО придется перебрасывать на восток», — пишет издание. Также известно, что в нем идет речь об обеспечении «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры». Ранее издание Bild также сообщало о четырехэтапном «плане» возможного нападения России на НАТО. Авторы документа полагают, что «атака России» может включать четыре фазы, последняя из которых — прорыв войск на территорию Германии. Подробнее — в материале URA.RU. Российские власти неоднократно заявляли, что не собираются воевать с Европой. Так, пресс-секретарь президента РФ говорил, что Россия не представляет угрозы в Европе и надеется на аналогичное отношение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса. Об этом сообщила газета Bild. «Вооруженные силы Германии создали секретный план, который получил название Operationsplan Deutschland, или OPLAN DEU (в переводе с немецкого — „План оперативных действий в Германии“ — прим. URA.RU). Согласно ему, на случай военных и гражданских действий властей, войска НАТО придется перебрасывать на восток», — пишет издание. Также известно, что в нем идет речь об обеспечении «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры». Ранее издание Bild также сообщало о четырехэтапном «плане» возможного нападения России на НАТО. Авторы документа полагают, что «атака России» может включать четыре фазы, последняя из которых — прорыв войск на территорию Германии. Подробнее — в материале URA.RU. Российские власти неоднократно заявляли, что не собираются воевать с Европой. Так, пресс-секретарь президента РФ говорил, что Россия не представляет угрозы в Европе и надеется на аналогичное отношение.