Оставшиеся без воды свердловчане пожаловались Путину и Куйвашеву

Жители села Сосновское (Каменский городской округ, Свердловская область) написали запрос на имя президента РФ Владимира Путина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Каменского городского округа Алексея Кошкарова из-за многолетних проблем с водой, которая появляется из-за дождей и пропадает из-за их отсутствия. По словам местных жителей, власти к октябрю восстановят заброшенную советскую скважину, но неизвестно, хватит ли в ней воды на несколько улиц и пригодна ли такая вода для питья. Об этом URA.RU рассказал один из подписантов письма Александр.
«Мы, жители села Сосновское, Каменского городского округа, Свердловской области, проживающие по адресам: ул. Лесная, ул. Амурская, ул. Новая, ул. Ленина, обращаемся к Вам с настоящим заявлением в связи с отсутствием холодной воды в нашем населенном пункте с 13 июня 2024 года», — сказано в обращении от 20 июня 2024 года на имя Владимира Путина. Подобные жалобы жители села отправляли и ранее. В 2022 году — в региональную прокуратуру, а также несколько актов в 2023 году.
По словам Александра, село в июне оставалось без воды на неделю. Он отметил, что такое случается регулярно. «Скважина птицефабрики питает несколько улиц, однако во время жары вода там закончилась. Без воды сидели больше недели. Ситуация длится с 2022 года. Люди постоянно обращаются в прокуратуру, Роспотребнадзор, и эта ситуация не решается. Я ходил к главе села Сосновское Рудольфу Едигареву, он сказал, что вопрос решился: прошли дожди, уровень воды поднялся, вода в скважине появилась. Но, условно, завтра не будет дождей, уровень упадет и у людей снова будут проблемы», — опасается Александр.
Он добавил, что власти решили восстановить заброшенную советскую скважину к концу октября, однако есть вероятность, что пить такую воду нельзя. «Никто дебит скважины не делал — неизвестно, хватит ли объема воды. Анализ воды также никто не делал. Об этом на встрече сказал Едигарев», — отмечает собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Каменского городского округа. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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