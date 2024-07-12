В Златоусте отменили отборочный этап Кубка России по автокроссу

13 июля 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

На трассе СК «Уреньга» проходили этапы чемпионата РФ по автокроссу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) отменили отборочный этап Кубка России по автокроссу, запланированный на 20 июля 2024 года. Об этом в социальных сетях сообщили организаторы спортивных гонок по бездорожью. «По странному и независящему от нас стечению обстоятельств второй этап чемпионата и первенства города Златоуста, третий этап чемпионата и первенства Челябинской области, а самое главное — отборочный этап Кубка России по автокроссу запланированные на 20 июля — не состоятся. Мы пока не готовы говорить об изменении даты и вообще о дальнейшем развитии автоспорта в Златоусте», — написали организаторы в группе «Златоуст Автокросс» в социальной сети в «ВКонтакте». При этом представители гонщиков отметили, что работают над сложившейся ситуацией и «не собираются сдаваться». Организаторы кубка пообещали сделать все возможное, чтобы усилия по восстановлению трассы и все вложенные бюджетные средства «не пропали зря». Трасса СК «Уреньга» в Златоусте была запущена в 2013 году. На ней впервые в Челябинской области прошли этапы чемпионата России по автомобильному кроссу. В 2022 году после долгого перерыва мэрия Златоуста решила восстановить трассу для развития технических видов спорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) отменили отборочный этап Кубка России по автокроссу, запланированный на 20 июля 2024 года. Об этом в социальных сетях сообщили организаторы спортивных гонок по бездорожью. «По странному и независящему от нас стечению обстоятельств второй этап чемпионата и первенства города Златоуста, третий этап чемпионата и первенства Челябинской области, а самое главное — отборочный этап Кубка России по автокроссу запланированные на 20 июля — не состоятся. Мы пока не готовы говорить об изменении даты и вообще о дальнейшем развитии автоспорта в Златоусте», — написали организаторы в группе «Златоуст Автокросс» в социальной сети в «ВКонтакте». При этом представители гонщиков отметили, что работают над сложившейся ситуацией и «не собираются сдаваться». Организаторы кубка пообещали сделать все возможное, чтобы усилия по восстановлению трассы и все вложенные бюджетные средства «не пропали зря». Трасса СК «Уреньга» в Златоусте была запущена в 2013 году. На ней впервые в Челябинской области прошли этапы чемпионата России по автомобильному кроссу. В 2022 году после долгого перерыва мэрия Златоуста решила восстановить трассу для развития технических видов спорта.