Помимо аварий причиной пробки стали ремонтные работы
На трассе Пермь — Екатеринбург около Ревды произошло два ДТП, которые парализовали движение, организовав затор с суммарной длиной более пяти километров. Это следует из данных «Яндекс. Карт».
По информации ФКУ «Уралуправтодор» на 316 км трассы P-242 рядом с Ревдой случилось две аварии. Одна вечером 14 июля, другая уже ночью. Автомобили после первого столкновения сдвинули на обочину. Помимо этого причиной пробки стали ремонтные работы, ведущиеся в том районе.
Ситуация на отрезке трассы P-242 в момент публикации
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