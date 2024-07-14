14 июля 2024
13 июля 2024

Над Ревдой из-за пары ДТП образовалась многокилометровая пробка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо аварий причиной пробки стали ремонтные работы
Помимо аварий причиной пробки стали ремонтные работы Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург около Ревды произошло два ДТП, которые парализовали движение, организовав затор с суммарной длиной более пяти километров. Это следует из данных «Яндекс. Карт».

По информации ФКУ «Уралуправтодор» на 316 км трассы P-242 рядом с Ревдой случилось две аварии. Одна вечером 14 июля, другая уже ночью. Автомобили после первого столкновения сдвинули на обочину. Помимо этого причиной пробки стали ремонтные работы, ведущиеся в том районе.

Ситуация на отрезке трассы P-242 в момент публикации
Ситуация на отрезке трассы P-242 в момент публикации
Фото:

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На трассе Пермь — Екатеринбург около Ревды произошло два ДТП, которые парализовали движение, организовав затор с суммарной длиной более пяти километров. Это следует из данных «Яндекс. Карт». По информации ФКУ «Уралуправтодор» на 316 км трассы P-242 рядом с Ревдой случилось две аварии. Одна вечером 14 июля, другая уже ночью. Автомобили после первого столкновения сдвинули на обочину. Помимо этого причиной пробки стали ремонтные работы, ведущиеся в том районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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