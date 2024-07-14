14 июля 2024

Температура воды в челябинских реках и озерах опустилась на пять градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее температура на челябинских водоемах достигала 25 градусов
Ранее температура на челябинских водоемах достигала 25 градусов Фото:

Вода в реках и озерах Челябинской области стала ниже на пять градусов. Сейчас температура водоемов достигает 20-22 градусов, сообщили 15 июля в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области замечено снижение температуры воды на озерах и реках. По данным на 15 июля температура водоемов достигает 20-22 градусов» — уточняют в ЦГМС.

Ранее сообщалось, что вода в реках и озерах Челябинской области прогрелась до температуры курортов Ялты. Синоптики утверждали, что температура водоемов достигала 25 градусов.

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Вода в реках и озерах Челябинской области стала ниже на пять градусов. Сейчас температура водоемов достигает 20-22 градусов, сообщили 15 июля в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области замечено снижение температуры воды на озерах и реках. По данным на 15 июля температура водоемов достигает 20-22 градусов» — уточняют в ЦГМС. Ранее сообщалось, что вода в реках и озерах Челябинской области прогрелась до температуры курортов Ялты. Синоптики утверждали, что температура водоемов достигала 25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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