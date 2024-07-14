Температура воды в челябинских реках и озерах опустилась на пять градусов

Ранее температура на челябинских водоемах достигала 25 градусов
Вода в реках и озерах Челябинской области стала ниже на пять градусов. Сейчас температура водоемов достигает 20-22 градусов, сообщили 15 июля в региональном гидрометцентре.
«В Челябинской области замечено снижение температуры воды на озерах и реках. По данным на 15 июля температура водоемов достигает 20-22 градусов» — уточняют в ЦГМС.
Ранее сообщалось, что вода в реках и озерах Челябинской области прогрелась до температуры курортов Ялты. Синоптики утверждали, что температура водоемов достигала 25 градусов.
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