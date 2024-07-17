На сходке в Турции решалась судьба свердловского вора в законе

На сходке якобы решался вопрос о раскоронации Гии Свердловского Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

В криминальных кругах Екатеринбурга обсуждают сходку авторитетов в Турции, на которой якобы решался вопрос о раскоронации вора в законе Гии Свердловского (Георгий Акоев). Информацией с URA.RU поделился источник, близкий к этим структурам.

«Активно обсуждают сходку, которая прошла в Турции. Якобы на ней принято решение о раскоронации Гии Свердловского. К нему накопилась куча вопросов, прежде всего — плотная работа с „погонами“ (правоохранительными органами — прим.URA.RU). Преемником Гии называют авторитета Марселя Гасанова», — рассказал инсайдер.

По его словам, если Гасанов будет коронован, возникнут два вопроса. Первый — взаимодействие с теми же силовыми структурами, в котором якобы замечен авторитет. «Если он станет вором в законе, у „погон“ появится дополнительный крючок, чтобы оказывать давление. Второй вопрос — новая статья Уголовного кодекса „Занятие высшего положения в преступной иерархии“, которая предполагает до 15 лет тюрьмы. Неизвестно, как поведет себя Марсель, если станет вором в законе», — рассуждает собеседник URA.RU.

Слухи о раскоронации Гии Свердловского ходят не первый год. Авторитеты преступного мира из других регионов якобы недовольны действиями лидера свердловского криминала. Статус вора в законе Акоев приобрел, отбывая 11-летний срок за разбой.

Его главным оппонентом называют Марселя Гасанова. О противостоянии авторитетов известно давно: якобы Гия настроил против Марселя криминальное сообщество Урала. В прошлом Гасанов тоже отбывал срок за разбой, а также был осужден за незаконное хранение оружия.

В распоряжении редакции не оказалось телефонов Акоева и Гасанова. URA.RU готово предоставить им площадку, чтобы высказать свою точку зрения.