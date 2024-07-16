В Екатеринбурге застроят жилым кварталом промзону во Втузгородке

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Площадь жилых объектов составит более 54 тысяч «квадратов» Фото:

В Екатеринбурге утвердили строительство жилого квартала на территории промзоны Втузгородка. Речь идет о границах улиц Библиотечной — Комсомольской — Вишневой. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

«Постановляю: утвердить проект планировки территории в границах улиц Библиотечной — Комсомольской — Вишневой», — следует из документа. Общая площадь жилья составит 54,5 тысячи квадратных метров. Также запланирована подземная парковка на 130 машиномест.

Постановление вступило в силу со дня его подписания (15 июля). Контроль за исполнением возложен на вице-мэра по строительству и транспорту Рустама Галямова.

Кроме того, в мае Орлов утвердил стройку квартала на 25 тысяч квадратных метров жилья через дорогу от гостиницы Ramada. Застройщиков выступает местный девелопер «Аспект». Там же появятся экокомплекс с питомником растений, школы и коммерческая недвижимость.

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В Екатеринбурге утвердили строительство жилого квартала на территории промзоны Втузгородка. Речь идет о границах улиц Библиотечной — Комсомольской — Вишневой. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. «Постановляю: утвердить проект планировки территории в границах улиц Библиотечной — Комсомольской — Вишневой», — следует из документа. Общая площадь жилья составит 54,5 тысячи квадратных метров. Также запланирована подземная парковка на 130 машиномест. Постановление вступило в силу со дня его подписания (15 июля). Контроль за исполнением возложен на вице-мэра по строительству и транспорту Рустама Галямова. Кроме того, в мае Орлов утвердил стройку квартала на 25 тысяч квадратных метров жилья через дорогу от гостиницы Ramada. Застройщиков выступает местный девелопер «Аспект». Там же появятся экокомплекс с питомником растений, школы и коммерческая недвижимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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