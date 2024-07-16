В Екатеринбурге застроят жилым кварталом промзону во Втузгородке

В Екатеринбурге утвердили строительство жилого квартала на территории промзоны Втузгородка. Речь идет о границах улиц Библиотечной — Комсомольской — Вишневой. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
«Постановляю: утвердить проект планировки территории в границах улиц Библиотечной — Комсомольской — Вишневой», — следует из документа. Общая площадь жилья составит 54,5 тысячи квадратных метров. Также запланирована подземная парковка на 130 машиномест.
Постановление вступило в силу со дня его подписания (15 июля). Контроль за исполнением возложен на вице-мэра по строительству и транспорту Рустама Галямова.
Кроме того, в мае Орлов утвердил стройку квартала на 25 тысяч квадратных метров жилья через дорогу от гостиницы Ramada. Застройщиков выступает местный девелопер «Аспект». Там же появятся экокомплекс с питомником растений, школы и коммерческая недвижимость.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!