В Екатеринбурге застроят жилым кварталом промзону во Втузгородке

16 июля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Площадь жилых объектов составит более 54 тысяч «квадратов» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге утвердили строительство жилого квартала на территории промзоны Втузгородка. Речь идет о границах улиц Библиотечной — Комсомольской — Вишневой. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. «Постановляю: утвердить проект планировки территории в границах улиц Библиотечной — Комсомольской — Вишневой», — следует из документа. Общая площадь жилья составит 54,5 тысячи квадратных метров. Также запланирована подземная парковка на 130 машиномест. Постановление вступило в силу со дня его подписания (15 июля). Контроль за исполнением возложен на вице-мэра по строительству и транспорту Рустама Галямова. Кроме того, в мае Орлов утвердил стройку квартала на 25 тысяч квадратных метров жилья через дорогу от гостиницы Ramada. Застройщиков выступает местный девелопер «Аспект». Там же появятся экокомплекс с питомником растений, школы и коммерческая недвижимость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утвердили строительство жилого квартала на территории промзоны Втузгородка. Речь идет о границах улиц Библиотечной — Комсомольской — Вишневой. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. «Постановляю: утвердить проект планировки территории в границах улиц Библиотечной — Комсомольской — Вишневой», — следует из документа. Общая площадь жилья составит 54,5 тысячи квадратных метров. Также запланирована подземная парковка на 130 машиномест. Постановление вступило в силу со дня его подписания (15 июля). Контроль за исполнением возложен на вице-мэра по строительству и транспорту Рустама Галямова. Кроме того, в мае Орлов утвердил стройку квартала на 25 тысяч квадратных метров жилья через дорогу от гостиницы Ramada. Застройщиков выступает местный девелопер «Аспект». Там же появятся экокомплекс с питомником растений, школы и коммерческая недвижимость.