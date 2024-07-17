В Парке Галицкого разгорелся пожар (архивное фото)
В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого, расположенном рядом со стадионом футбольного клуба «Краснодар». Загорелось несколько мотокосилок.
«В знаменитом парке Галицкого загорелось сразу несколько мотокосилок», — сообщает telegram-канал Shot. Также вспыхнули пластиковые материалы на территории электроподстанции в парке, что вызвало сильное задымление.
Согласно последней информации, пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Сам стадион футбольного клуба «Краснодар» не пострадал, передает Shot.
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