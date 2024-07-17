В Краснодаре загорелся парк Галицкого. Видео

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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар
В Парке Галицкого разгорелся пожар (архивное фото) Фото:

В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого, расположенном рядом со стадионом футбольного клуба «Краснодар». Загорелось несколько мотокосилок.

«В знаменитом парке Галицкого загорелось сразу несколько мотокосилок», — сообщает telegram-канал Shot. Также вспыхнули пластиковые материалы на территории электроподстанции в парке, что вызвало сильное задымление.

Согласно последней информации, пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Сам стадион футбольного клуба «Краснодар» не пострадал, передает Shot.

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В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого, расположенном рядом со стадионом футбольного клуба «Краснодар». Загорелось несколько мотокосилок. «В знаменитом парке Галицкого загорелось сразу несколько мотокосилок», — сообщает telegram-канал Shot. Также вспыхнули пластиковые материалы на территории электроподстанции в парке, что вызвало сильное задымление. Согласно последней информации, пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Сам стадион футбольного клуба «Краснодар» не пострадал, передает Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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