В Краснодаре загорелся парк Галицкого. Видео

17 июля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

В Парке Галицкого разгорелся пожар (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого, расположенном рядом со стадионом футбольного клуба «Краснодар». Загорелось несколько мотокосилок. «В знаменитом парке Галицкого загорелось сразу несколько мотокосилок», — сообщает telegram-канал Shot. Также вспыхнули пластиковые материалы на территории электроподстанции в парке, что вызвало сильное задымление. Согласно последней информации, пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Сам стадион футбольного клуба «Краснодар» не пострадал, передает Shot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого, расположенном рядом со стадионом футбольного клуба «Краснодар». Загорелось несколько мотокосилок. «В знаменитом парке Галицкого загорелось сразу несколько мотокосилок», — сообщает telegram-канал Shot. Также вспыхнули пластиковые материалы на территории электроподстанции в парке, что вызвало сильное задымление. Согласно последней информации, пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Сам стадион футбольного клуба «Краснодар» не пострадал, передает Shot.