Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области, где провел совещание, посвященное вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками», — написал Медведев.

В ходе посещения полигона Медведев ознакомился с условиями службы и подготовкой военнослужащих, вручил награды отдельным контрактникам. Также он возложил цветы к монументу, посвященному павшим защитникам.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области, где провел совещание, посвященное вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками», — написал Медведев. В ходе посещения полигона Медведев ознакомился с условиями службы и подготовкой военнослужащих, вручил награды отдельным контрактникам. Также он возложил цветы к монументу, посвященному павшим защитникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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