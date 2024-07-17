Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области, где провел совещание, посвященное вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками», — написал Медведев.
В ходе посещения полигона Медведев ознакомился с условиями службы и подготовкой военнослужащих, вручил награды отдельным контрактникам. Также он возложил цветы к монументу, посвященному павшим защитникам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.