Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области

17 июля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области, где провел совещание, посвященное вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками», — написал Медведев. В ходе посещения полигона Медведев ознакомился с условиями службы и подготовкой военнослужащих, вручил награды отдельным контрактникам. Также он возложил цветы к монументу, посвященному павшим защитникам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области, где провел совещание, посвященное вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками», — написал Медведев. В ходе посещения полигона Медведев ознакомился с условиями службы и подготовкой военнослужащих, вручил награды отдельным контрактникам. Также он возложил цветы к монументу, посвященному павшим защитникам.