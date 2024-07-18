Экс-глава свердловского «Движения первых» попала под уголовное дело

18 июля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Наталью Ермаченко подозревают в мошенничестве (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-глава свердловского отделения «Движения первых» Наталья Ермаченко стала подозреваемой в хищении порядка 2,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил источник. В апреле Ермаченко задержала ФСБ. Тогда сообщалось, что ее подозревают в хищении 4,271 миллиона рублей, выделенных на воспитание молодых патриотов по нацпроекту «Образование». В материалах также фигурировал Российский детский фонд. Но тут же Ермаченко отпустили. Источник агентства тогда говорил, что она пока имеет статус свидетеля. «Подозреваемой Ермаченко стала накануне. В отношении нее расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Изначально в материалах говорилось, что Ермаченко могла похитить 4,271 млн, сейчас — 2,451 миллиона рублей. Также скорректированы сроки совершения преступления: с 3 мая по 14 декабря 2023 года» — рассказал собеседник URA.RU. В остальном обвинительная фактура та же: хищение средств в рамках нацпроекта «Образование». Сама Ермаченко отказалась давать комментарии по теме. Агентство обратилось с вопросом в свердловское управление СКР (в ведомстве не смогли дать ответ) и в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ полиции будет опубликован, как только поступит. «Движение первых» появилось в июле 2022 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Свердловское сообщество Ермаченко возглавляла со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава свердловского отделения «Движения первых» Наталья Ермаченко стала подозреваемой в хищении порядка 2,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил источник. В апреле Ермаченко задержала ФСБ. Тогда сообщалось, что ее подозревают в хищении 4,271 миллиона рублей, выделенных на воспитание молодых патриотов по нацпроекту «Образование». В материалах также фигурировал Российский детский фонд. Но тут же Ермаченко отпустили. Источник агентства тогда говорил, что она пока имеет статус свидетеля. «Подозреваемой Ермаченко стала накануне. В отношении нее расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Изначально в материалах говорилось, что Ермаченко могла похитить 4,271 млн, сейчас — 2,451 миллиона рублей. Также скорректированы сроки совершения преступления: с 3 мая по 14 декабря 2023 года» — рассказал собеседник URA.RU. В остальном обвинительная фактура та же: хищение средств в рамках нацпроекта «Образование». Сама Ермаченко отказалась давать комментарии по теме. Агентство обратилось с вопросом в свердловское управление СКР (в ведомстве не смогли дать ответ) и в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ полиции будет опубликован, как только поступит. «Движение первых» появилось в июле 2022 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Свердловское сообщество Ермаченко возглавляла со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го.