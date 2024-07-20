Кухарук поручил создать инвестиционный хаб для застройки труднодоступных районов ХМАО

Врио губернатора Руслан Кухарук поручил проработать вопрос создания единого инвестиционного хаба для застройщиков восточной зоны ХМАО. Предложение привлечь девелоперов для расселения жилья в труднодоступных районах, который бы строил дома в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе, высказал в ходе визита Кухарука в Излучинск глава район Борис Саломатин, передает корреспондент URA.RU с места события.
«Вы сейчас подтверждаете, что на самом деле не вытянуть небольшим населенным пунктам с учетом стоимости, которая есть, с учетом отсутствия экономического интереса застройщиков к реализации проектов по строительству жилья. Правильно говорите, что даже когда речь идет о гарантированном приобретении жилья для социальных нужд в рамках наших окружных и муниципальных программ, не всегда застройщики готовы зайти в эту историю. Но увязка в совокупности с экономически интересными проектами, увязка с другими, скажем так, лотами по выгодам наших муниципалитетов — это решение проблемы», — отметил Кухарук.
По словам врио главы региона, руководство Нижневартовского района, безусловно, может предложить городским властям застраивать отдаленные населенные пункты в соседнем муниципалитете. Однако Кухарук отметил, что ответом, скорее всего, будет то, что и у самого города имеется многотысячная очередь на расселение. Кухарук поблагодарил Саломатина за системный и стратегический подход к решению проблемы вместе с округом. «Сейчас вы добавили другой акцент в отношении того, что это может быть совместный проект. Спасибо. Это очень ценно», — поблагодарил врио губернатора.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию визита Руслана Кухарука в Нижневартовский район. По пути он с вертолета оценил состояние дороги в деревню Соснина, которую весной размыло из-за паводка.
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