Депутат пожаловался врио главы ХМАО на высокие тарифы на отопление

Депутат думы Нижневартовского района Андрей Майданов пожаловался врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на высокий размер коммунальных тарифов на отопление. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки нового главы региона.
«Единственным поставщиком является Нижневартовская ГРЭС. Она ежемесячно выставляет счета потребителям. На сегодняшний момент это 2507 рублей 56 копеек за гикакалорию. Жители Излучинска неоднократно пишут жалобы во все инстанции и соответственно депутатскому корпусу постоянно эти жалобы приходят. Почему тариф такой высокий?» — прокомментировал депутат.
Кухарук согласился, что вопрос справедлив. «Мы возьмем его в проработку», — заявил врио губернатора ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук прибыл с рабочим визитом на землю легендарных нефтяников ХМАО. В планах у нового главы региона встреча с местными чиновниками и депутатами, осмотр объектов благоустройства и общение с жителями. О подробностях его визита можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU..
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!