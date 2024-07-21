В пермской реке нашли труп

В реке Сылва в городе Кунгур Пермского края обнаружили труп. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«21 июля в 15:20 на телефон Поисково-спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного о том, что по улице Воровского, город Кунгур, в реке Сылва лежит тело человека. На место выехали спасатели», — сказано в сообщении.
Уточняется, что тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Детали гибели и личность утонувшего не разглашаются.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяк утонул в реке Сергинка. ЧП произошло 20 июля.
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