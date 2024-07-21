21 июля 2024
20 июля 2024

В пермской реке нашли труп

В Пермском крае спасатели достали труп из реки Сылва
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП случилось на реке Сылва
ЧП случилось на реке Сылва Фото:

В реке Сылва в городе Кунгур Пермского края обнаружили труп. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«21 июля в 15:20 на телефон Поисково-спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного о том, что по улице Воровского, город Кунгур, в реке Сылва лежит тело человека. На место выехали спасатели», — сказано в сообщении.

Уточняется, что тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Детали гибели и личность утонувшего не разглашаются.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяк утонул в реке Сергинка. ЧП произошло 20 июля.

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В реке Сылва в городе Кунгур Пермского края обнаружили труп. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «21 июля в 15:20 на телефон Поисково-спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного о том, что по улице Воровского, город Кунгур, в реке Сылва лежит тело человека. На место выехали спасатели», — сказано в сообщении. Уточняется, что тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Детали гибели и личность утонувшего не разглашаются. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк утонул в реке Сергинка. ЧП произошло 20 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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