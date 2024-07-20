20 июля 2024

В Пермском крае из реки Сергинка спасатели достали труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работали пять спасателей и две единицы техники (архивное фото)
На месте происшествия работали пять спасателей и две единицы техники (архивное фото) Фото:

В реке Сергинка на территории Прикамья был обнаружен труп мужчины. Спасатели извлекли тело 20 июля, пояснили в ГУ МЧС России по региону.

«Из реки Сергинка (село Серга) извлечено тело мужчины. Обстоятельства гибели уточняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в региональном управление МЧС сообщали о двух других ЧП на прикамских водоемах. Оба случая произошли 17 июля.

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В реке Сергинка на территории Прикамья был обнаружен труп мужчины. Спасатели извлекли тело 20 июля, пояснили в ГУ МЧС России по региону. «Из реки Сергинка (село Серга) извлечено тело мужчины. Обстоятельства гибели уточняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее в региональном управление МЧС сообщали о двух других ЧП на прикамских водоемах. Оба случая произошли 17 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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