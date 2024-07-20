В Пермском крае из реки Сергинка спасатели достали труп мужчины

На месте происшествия работали пять спасателей и две единицы техники (архивное фото)
В реке Сергинка на территории Прикамья был обнаружен труп мужчины. Спасатели извлекли тело 20 июля, пояснили в ГУ МЧС России по региону.
«Из реки Сергинка (село Серга) извлечено тело мужчины. Обстоятельства гибели уточняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее в региональном управление МЧС сообщали о двух других ЧП на прикамских водоемах. Оба случая произошли 17 июля.
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