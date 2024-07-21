21 июля 2024

Пассажиры рейса Екатеринбург-Самара застряли в Кольцово на шесть часов

Рейс Red Wings до Самары задержали из-за позднего прибытия судна в Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings
Ночью 22 июля Red Wings задержал еще два рейса — до Сургута и Кемерово Фото:

В Кольцово сохраняется проблема со своевременной отправкой пассажиров, которые купили билеты у авиакомпании Red Wings. Теперь на шесть часов задерживается вылет рейса WZ-1033 по маршруту Екатеринбург-Самара. Причина этому — позднее прибытие самолета в Кольцово, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Время вылета по расписанию 09 час 25 минут 22 июля. Планируемое время вылета 15 часов 15 минут 22 июля. Причина задержки рейса — позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 99 пассажиров», — заявила пресс-служба ведомства. Прокуратура держит дело на контроле.

Ночью 22 июля в аэропорту Екатеринбурга на целую ночь задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Сургута и Кемерово. Причина задержки была неизвестна.

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В Кольцово сохраняется проблема со своевременной отправкой пассажиров, которые купили билеты у авиакомпании Red Wings. Теперь на шесть часов задерживается вылет рейса WZ-1033 по маршруту Екатеринбург-Самара. Причина этому — позднее прибытие самолета в Кольцово, сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Время вылета по расписанию 09 час 25 минут 22 июля. Планируемое время вылета 15 часов 15 минут 22 июля. Причина задержки рейса — позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 99 пассажиров», — заявила пресс-служба ведомства. Прокуратура держит дело на контроле. Ночью 22 июля в аэропорту Екатеринбурга на целую ночь задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Сургута и Кемерово. Причина задержки была неизвестна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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