Пассажиры рейса Екатеринбург-Самара застряли в Кольцово на шесть часов

В Кольцово сохраняется проблема со своевременной отправкой пассажиров, которые купили билеты у авиакомпании Red Wings. Теперь на шесть часов задерживается вылет рейса WZ-1033 по маршруту Екатеринбург-Самара. Причина этому — позднее прибытие самолета в Кольцово, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«Время вылета по расписанию 09 час 25 минут 22 июля. Планируемое время вылета 15 часов 15 минут 22 июля. Причина задержки рейса — позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 99 пассажиров», — заявила пресс-служба ведомства. Прокуратура держит дело на контроле.
Ночью 22 июля в аэропорту Екатеринбурга на целую ночь задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Сургута и Кемерово. Причина задержки была неизвестна.
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