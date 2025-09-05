Владелец «Теле-клуба» раскрыл дальнейшую судьбу площадки

«Теле-клуб» в Екатеринбурге закрылся на неопределенный срок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чтобы устранить все нарушения в «Теле-клубе», требуется много денег
Чтобы устранить все нарушения в «Теле-клубе», требуется много денег Фото:

Одна из популярных концертных площадок Екатеринбурга «Теле-клуб» будет законсервирована на неопределенный срок. У команды пока нет денег, чтобы устранить некоторые нарушения, которые нашли сотрудники МЧС, рассказал URA.RU владелец Олег Кумыш.

«Не могу вам ничего сказать [о будущей работе „Теле-клуба“], пока непонятно. Пока финансово мы не можем это сделать. Мы не будем проводить концерты, площадок в городе достаточно», — пояснил Кумыш.

Директор напомнил, что у МЧС ранее возникли вопросы по поводу пожарного водопровода и системы дымоудаления, чтобы исправить последнее — требуются большие финансовые вложения. «Кроме этого, там добавилось еще много всего: нужно будет сделать автоматическую систему пожаротушения — которая есть у нас, уже не устраивает. Плюс они говорят, что нужно сделать обработку всех металлоконструкций. Им не нравятся наши VIP-зоны — их тоже надо обрабатывать, делать на них паспорта, расчеты и так далее», — рассказал владелец площадки. 

Весной 2025 года «Теле-клуб» приостановил работу из-за предписаний МЧС по пожарной безопасности. Тогда Кумыш говорил, что для возобновления работы площадки необходимо устранить все нарушения. Больше всего проблем возникло с системой дымоудаления: у команды не получалось восстановить пакет документов, в связи с чем конструкцию необходимо переделывать. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одна из популярных концертных площадок Екатеринбурга «Теле-клуб» будет законсервирована на неопределенный срок. У команды пока нет денег, чтобы устранить некоторые нарушения, которые нашли сотрудники МЧС, рассказал URA.RU владелец Олег Кумыш. «Не могу вам ничего сказать [о будущей работе „Теле-клуба“], пока непонятно. Пока финансово мы не можем это сделать. Мы не будем проводить концерты, площадок в городе достаточно», — пояснил Кумыш. Директор напомнил, что у МЧС ранее возникли вопросы по поводу пожарного водопровода и системы дымоудаления, чтобы исправить последнее — требуются большие финансовые вложения. «Кроме этого, там добавилось еще много всего: нужно будет сделать автоматическую систему пожаротушения — которая есть у нас, уже не устраивает. Плюс они говорят, что нужно сделать обработку всех металлоконструкций. Им не нравятся наши VIP-зоны — их тоже надо обрабатывать, делать на них паспорта, расчеты и так далее», — рассказал владелец площадки.  Весной 2025 года «Теле-клуб» приостановил работу из-за предписаний МЧС по пожарной безопасности. Тогда Кумыш говорил, что для возобновления работы площадки необходимо устранить все нарушения. Больше всего проблем возникло с системой дымоудаления: у команды не получалось восстановить пакет документов, в связи с чем конструкцию необходимо переделывать. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...