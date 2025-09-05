Владелец «Теле-клуба» раскрыл дальнейшую судьбу площадки

Одна из популярных концертных площадок Екатеринбурга «Теле-клуб» будет законсервирована на неопределенный срок. У команды пока нет денег, чтобы устранить некоторые нарушения, которые нашли сотрудники МЧС, рассказал URA.RU владелец Олег Кумыш.
«Не могу вам ничего сказать [о будущей работе „Теле-клуба“], пока непонятно. Пока финансово мы не можем это сделать. Мы не будем проводить концерты, площадок в городе достаточно», — пояснил Кумыш.
Директор напомнил, что у МЧС ранее возникли вопросы по поводу пожарного водопровода и системы дымоудаления, чтобы исправить последнее — требуются большие финансовые вложения. «Кроме этого, там добавилось еще много всего: нужно будет сделать автоматическую систему пожаротушения — которая есть у нас, уже не устраивает. Плюс они говорят, что нужно сделать обработку всех металлоконструкций. Им не нравятся наши VIP-зоны — их тоже надо обрабатывать, делать на них паспорта, расчеты и так далее», — рассказал владелец площадки.
Весной 2025 года «Теле-клуб» приостановил работу из-за предписаний МЧС по пожарной безопасности. Тогда Кумыш говорил, что для возобновления работы площадки необходимо устранить все нарушения. Больше всего проблем возникло с системой дымоудаления: у команды не получалось восстановить пакет документов, в связи с чем конструкцию необходимо переделывать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!