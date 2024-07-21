В Магнитогорске составлен рейтинг самых популярных имен для малышей

В Магнитогорске определили рейтинг самых популярных имен для малышей, которыми называют детей уже несколько лет подряд. Об этом сообщила начальник отдела ЗАГС администрации города Светлана Суханова.
«Самое популярное имя для девочек — София, Анна и Алиса. Для мальчиков — Александр, Артем и Михаил. Этот рейтинг практически каждый год остается неизменным», — рассказала Суханова.
Ранее URA.RU сообщало, что самым популярным именем среди новорожденных девочек в Челябинской области стала Ева, а также София и Виктория. Мальчиков же родители предпочитают называть Артемами, Михаилами и Александрами.
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