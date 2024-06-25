Самым популярным именем новорожденных девочек в Челябинской области стала Ева

Ева стала самым популярным именем среди новорожденных девочек в Челябинской области. Об этом рассказала председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.
«Среди девочек особой популярностью пользуются имена Ева, а также София и Виктория. Мальчиков же родители предпочитают называть Артемами, Михаилами и Александрами», — цитирует Людмилу Рерих медиахолдинг «Гранада Пресс».
Руководитель ведомства также подчеркнула, что за 2024 год региональные отделения ЗАГС зарегистрировали 7158 младенцев. Среди них 90 двоен и две тройни.
Ранее в Челябинской области раскрыли самые популярные имена близнецов. Так, сестер-двойняшек чаще всего называли София, Ева, Мария, Анна, Алиса, Есения и Мирослава.
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