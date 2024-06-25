Общество Здоровье Самым популярным именем новорожденных девочек в Челябинской области стала Ева Ева — самое популярное имя среди новорожденных девочек в Челябинской области 25 июня 2024 в 23:00 Размер текста - 17 + В ЗАГСе рассказали, какие имена челябинцы чаще всего дают девочкам Фото: Илья Московец © URA.RU Ева стала самым популярным именем среди новорожденных девочек в Челябинской области. Об этом рассказала председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих. «Среди девочек особой популярностью пользуются имена Ева, а также София и Виктория. Мальчиков же родители предпочитают называть Артемами, Михаилами и Александрами», — цитирует Людмилу Рерих медиахолдинг «Гранада Пресс». Руководитель ведомства также подчеркнула, что за 2024 год региональные отделения ЗАГС зарегистрировали 7158 младенцев. Среди них 90 двоен и две тройни. Ранее в Челябинской области раскрыли самые популярные имена близнецов. Так, сестер-двойняшек чаще всего называли София, Ева, Мария, Анна, Алиса, Есения и Мирослава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ева стала самым популярным именем среди новорожденных девочек в Челябинской области. Об этом рассказала председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих. «Среди девочек особой популярностью пользуются имена Ева, а также София и Виктория. Мальчиков же родители предпочитают называть Артемами, Михаилами и Александрами», — цитирует Людмилу Рерих медиахолдинг «Гранада Пресс». Руководитель ведомства также подчеркнула, что за 2024 год региональные отделения ЗАГС зарегистрировали 7158 младенцев. Среди них 90 двоен и две тройни. Ранее в Челябинской области раскрыли самые популярные имена близнецов. Так, сестер-двойняшек чаще всего называли София, Ева, Мария, Анна, Алиса, Есения и Мирослава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям