21 июля 2024

В Перми около сотни домов останутся без воды. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам рекомендуют сделать запасы воды
Пермякам рекомендуют сделать запасы воды Фото:

«Новогор-Прикамье» предупредил жителей Перми об отключении воды. Это необходимо для проведения ремонта сетей, сообщили в пресс-службе компании.

«До 30 июля 2024 года запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — сказано на сайте «Новогор-Прикамье».

С 10:00 24 июля до 10:00 25 июля не будет воды в домах:

  • улица Амбарная, 70;
  • улица Верхневолжская, 35;
  • переулок Каргапольский, 18, 25;
  • улица Кубанская, 6;
  • улица Кутамышская, 35;
  • переулок Кухтымский, 15;
  • переулок Кыновский, 11;
  • улица Никопольская, 14, 5;
  • улица Рубцовская, 23;
  • переулок Рудянский, 20;
  • улица Серго, 23;
  • улица Фрунзе, 17, 19, 67.

Со среды, 25 июля, до четверга, 26 июля отключат воду в доме на переулке Старый, 27 и на улицах:

  • Маяковского, 33/1, 33/2, 33/3, 33а;
  • Пожарная, 18;
  • Сергея Есенина, 11, 13, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9а.

С 27 июля 9:00 до 28 июля 09:00 без воды останутся жители домов в Кировском районе на улицах:

  • Маршала Рыбалко, 93, 95а;
  • Ямпольская, 12а, 12б.

В пятницу, 28 июля, с 09:30 до 19:30 рекомендуют запастись водой жильцам домов на улицах:

  • Анвара Гатауллина, 10а;
  • Кузбасская, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 47;
  • Куйбышева, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 173а;
  • Лукоянова, 4, 6, 8/1, 8/2.

В субботу, 29 июля, на это же время отключат воду на улицах:

  • Балхашская, 135;
  • Самаркандская, 112, 140, 160, 164, 183.

Также 29 июля, на половину дня с 09:00 до 13:00 отключение запланировано на улицах:

  • Акмолинская, 1;
  • Декабря, 1;
  • Залесная, 1;
  • Космическая, 1;
  • Куликовская, 3, 44;
  • Слудская, 1;
  • Сургутская, 1;
  • Тупиковый, 1;
  • Хуторская, 2;
  • Шадринская, 1;
  • а также на Песчаном переулке, 5 и Тупиковом переулке, 1.

С 29 на 30 июля воды не будет на улице Малая, 3, 6, 9 и 10. В воскресенье, 30 июля, отключение произойдет с 09:30 до 19:30 в домах на улицах:

  • Бердичевская, 1, 6;
  • Горловская, 32, 43, 46, 62;
  • Самаркандская, 54, 56, 70, 94, 96, 97;
  • Таманская, 51;
  • Туркестанская, 51, 52, 98;
  • Уманская, 2, 7.

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«Новогор-Прикамье» предупредил жителей Перми об отключении воды. Это необходимо для проведения ремонта сетей, сообщили в пресс-службе компании. «До 30 июля 2024 года запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — сказано на сайте «Новогор-Прикамье». С 10:00 24 июля до 10:00 25 июля не будет воды в домах: Со среды, 25 июля, до четверга, 26 июля отключат воду в доме на переулке Старый, 27 и на улицах: С 27 июля 9:00 до 28 июля 09:00 без воды останутся жители домов в Кировском районе на улицах: В пятницу, 28 июля, с 09:30 до 19:30 рекомендуют запастись водой жильцам домов на улицах: В субботу, 29 июля, на это же время отключат воду на улицах: Также 29 июля, на половину дня с 09:00 до 13:00 отключение запланировано на улицах: С 29 на 30 июля воды не будет на улице Малая, 3, 6, 9 и 10. В воскресенье, 30 июля, отключение произойдет с 09:30 до 19:30 в домах на улицах:
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