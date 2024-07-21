«Новогор-Прикамье» предупредил жителей Перми об отключении воды. Это необходимо для проведения ремонта сетей, сообщили в пресс-службе компании.
«До 30 июля 2024 года запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — сказано на сайте «Новогор-Прикамье».
С 10:00 24 июля до 10:00 25 июля не будет воды в домах:
- улица Амбарная, 70;
- улица Верхневолжская, 35;
- переулок Каргапольский, 18, 25;
- улица Кубанская, 6;
- улица Кутамышская, 35;
- переулок Кухтымский, 15;
- переулок Кыновский, 11;
- улица Никопольская, 14, 5;
- улица Рубцовская, 23;
- переулок Рудянский, 20;
- улица Серго, 23;
- улица Фрунзе, 17, 19, 67.
Со среды, 25 июля, до четверга, 26 июля отключат воду в доме на переулке Старый, 27 и на улицах:
- Маяковского, 33/1, 33/2, 33/3, 33а;
- Пожарная, 18;
- Сергея Есенина, 11, 13, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9а.
С 27 июля 9:00 до 28 июля 09:00 без воды останутся жители домов в Кировском районе на улицах:
- Маршала Рыбалко, 93, 95а;
- Ямпольская, 12а, 12б.
В пятницу, 28 июля, с 09:30 до 19:30 рекомендуют запастись водой жильцам домов на улицах:
- Анвара Гатауллина, 10а;
- Кузбасская, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 47;
- Куйбышева, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 173а;
- Лукоянова, 4, 6, 8/1, 8/2.
В субботу, 29 июля, на это же время отключат воду на улицах:
- Балхашская, 135;
- Самаркандская, 112, 140, 160, 164, 183.
Также 29 июля, на половину дня с 09:00 до 13:00 отключение запланировано на улицах:
- Акмолинская, 1;
- Декабря, 1;
- Залесная, 1;
- Космическая, 1;
- Куликовская, 3, 44;
- Слудская, 1;
- Сургутская, 1;
- Тупиковый, 1;
- Хуторская, 2;
- Шадринская, 1;
- а также на Песчаном переулке, 5 и Тупиковом переулке, 1.
С 29 на 30 июля воды не будет на улице Малая, 3, 6, 9 и 10. В воскресенье, 30 июля, отключение произойдет с 09:30 до 19:30 в домах на улицах:
- Бердичевская, 1, 6;
- Горловская, 32, 43, 46, 62;
- Самаркандская, 54, 56, 70, 94, 96, 97;
- Таманская, 51;
- Туркестанская, 51, 52, 98;
- Уманская, 2, 7.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!