Жители дома в центре Перми надолго лишились горячей воды из-за поломки бойлера

06 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Причиной отключения горячей воды стала поломка бойлера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми жильцы многоквартирного дома по улице Екатерининская, 220 почти два месяца живут без горячей воды. Причиной послужила поломка бойлера. Управляющая компания «Территория качества» отключила воду 10 июля и пообещала вернуть лишь в ноябре. К этому времени в УК планируют заменить водонагреватель. Не всех владельцев квартир устраивает, что на это хотят потратить средства, собранные с людей на капитальный ремонт. «У нас участник СВО есть, он приезжал месяц назад, ко мне подходит и говорит: „Я в отпуск приехал и даже помыться не могу“. У нас живет актер в пятом подъезде, у них вообще никакой воды нет. Они живут в самой последней квартире, у них нет ни горячей, ни холодной. Несмотря на обращения в нашу управляющую компанию „Территория качества“, проблема остается нерешенной. Они провели голосование по бюллетеням на использование для установки бойлера 4,086 млн рублей с капремонта, многие жильцы от него воздержались», — рассказала URA.RU жительница дома Анастасия. В управляющей компании корреспонденту агентства пояснили, что информацию о состоянии бойлера до сведения жильцов довели еще несколько лет назад. И в итоге владельцы квартир согласились на его замену. «Собственники приняли решение о разработке проектной документации по замене теплообменника и устройству циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения 10 января. Проект разработан подрядчиком и согласован ПАО „Т Плюс“. В августе в заочной форме проведено собрание собственников для утверждения сметы и подрядчика для капитального ремонта. В настоящее время оформляется протокол», — рассказал URA.RU заместитель директора ООО УК «Территория качества» Анатолий Титов. В администрации Дзержинского района Перми URA.RU сообщили, что капитальный ремонт бойлера горячего водоснабжения в доме был запланирован на 2024 год. «Подрядчик установит теплообменник в течение месяца от подписания договора. До 1 ноября планируется завершение всех работ. Сейчас из-за аварийного состояния теплообменника его эксплуатация приостановлена. Администрация рекомендовала управляющей компании максимально ускорить процесс и обеспечить жителей коммунальной услугой», — сообщили в администрации района. Жильцы, недовольные ситуацией с заменой бойлера, рассказали URA.RU, что обратились в прокуратуру и Пермское УФАС. Люди просят провести проверку сметы на ремонт бойлера. По словам собственников, средства были запланированы на ремонт кровли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми жильцы многоквартирного дома по улице Екатерининская, 220 почти два месяца живут без горячей воды. Причиной послужила поломка бойлера. Управляющая компания «Территория качества» отключила воду 10 июля и пообещала вернуть лишь в ноябре. К этому времени в УК планируют заменить водонагреватель. Не всех владельцев квартир устраивает, что на это хотят потратить средства, собранные с людей на капитальный ремонт. «У нас участник СВО есть, он приезжал месяц назад, ко мне подходит и говорит: „Я в отпуск приехал и даже помыться не могу“. У нас живет актер в пятом подъезде, у них вообще никакой воды нет. Они живут в самой последней квартире, у них нет ни горячей, ни холодной. Несмотря на обращения в нашу управляющую компанию „Территория качества“, проблема остается нерешенной. Они провели голосование по бюллетеням на использование для установки бойлера 4,086 млн рублей с капремонта, многие жильцы от него воздержались», — рассказала URA.RU жительница дома Анастасия. В управляющей компании корреспонденту агентства пояснили, что информацию о состоянии бойлера до сведения жильцов довели еще несколько лет назад. И в итоге владельцы квартир согласились на его замену. «Собственники приняли решение о разработке проектной документации по замене теплообменника и устройству циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения 10 января. Проект разработан подрядчиком и согласован ПАО „Т Плюс“. В августе в заочной форме проведено собрание собственников для утверждения сметы и подрядчика для капитального ремонта. В настоящее время оформляется протокол», — рассказал URA.RU заместитель директора ООО УК «Территория качества» Анатолий Титов. В администрации Дзержинского района Перми URA.RU сообщили, что капитальный ремонт бойлера горячего водоснабжения в доме был запланирован на 2024 год. «Подрядчик установит теплообменник в течение месяца от подписания договора. До 1 ноября планируется завершение всех работ. Сейчас из-за аварийного состояния теплообменника его эксплуатация приостановлена. Администрация рекомендовала управляющей компании максимально ускорить процесс и обеспечить жителей коммунальной услугой», — сообщили в администрации района. Жильцы, недовольные ситуацией с заменой бойлера, рассказали URA.RU, что обратились в прокуратуру и Пермское УФАС. Люди просят провести проверку сметы на ремонт бойлера. По словам собственников, средства были запланированы на ремонт кровли.