06 сентября 2024

В Пермском крае в реке Сеполь было найдено тело мужчины

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Тело пермяка было найдено в реке (архивное фото) Фото:

В Кочевском округе Пермского края 6 сентября из реки Сеполь достали тело мужчины. Его личность установлена, рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС России по региону.

«Поступило сообщение о том, что из акватории реки Сеполь в районе деревни Сеполь Кочевского округа достали тело мужчины 1975 года рождения. Его личность установлена», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. К месту поиска привлекались четыре человека личного состава и две единицы техники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.

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В Кочевском округе Пермского края 6 сентября из реки Сеполь достали тело мужчины. Его личность установлена, рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС России по региону. «Поступило сообщение о том, что из акватории реки Сеполь в районе деревни Сеполь Кочевского округа достали тело мужчины 1975 года рождения. Его личность установлена», — сообщили в ведомстве. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. К месту поиска привлекались четыре человека личного состава и две единицы техники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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