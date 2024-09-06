В Пермском крае в реке Сеполь было найдено тело мужчины

07 сентября 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

Тело пермяка было найдено в реке (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Кочевском округе Пермского края 6 сентября из реки Сеполь достали тело мужчины. Его личность установлена, рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС России по региону. «Поступило сообщение о том, что из акватории реки Сеполь в районе деревни Сеполь Кочевского округа достали тело мужчины 1975 года рождения. Его личность установлена», — сообщили в ведомстве. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. К месту поиска привлекались четыре человека личного состава и две единицы техники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кочевском округе Пермского края 6 сентября из реки Сеполь достали тело мужчины. Его личность установлена, рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС России по региону. «Поступило сообщение о том, что из акватории реки Сеполь в районе деревни Сеполь Кочевского округа достали тело мужчины 1975 года рождения. Его личность установлена», — сообщили в ведомстве. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. К месту поиска привлекались четыре человека личного состава и две единицы техники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.