ТАСС: ВСУ в Кривом Роге потеряли более 250 боевиков, среди них были иностранцы

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ВСУ потеряли около 70 французских и румынских специалистов
ВСУ потеряли около 70 французских и румынских специалистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара по Кривому Рогу 4 сентября противник потерял более 250 боевиков, в том числе иностранных специалистов  из Франции и Румынии. Об этом сообщил ТАСС источник в военных кругах.

«В этот же день [4 сентября] в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», — сообщил источник ТАСС. Официального подтверждения информации не было.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается.

Ранее, в июле, российские солдаты при помощи ракетных комплексов «Кинжал», «Искандер» и «Калибр» ударили по украинским позициям. Под удар попал и «генеральский бункер» украинской армии в Кривом Роге.

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В результате удара по Кривому Рогу 4 сентября противник потерял более 250 боевиков, в том числе иностранных специалистов  из Франции и Румынии. Об этом сообщил ТАСС источник в военных кругах. «В этот же день [4 сентября] в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», — сообщил источник ТАСС. Официального подтверждения информации не было. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается. Ранее, в июле, российские солдаты при помощи ракетных комплексов «Кинжал», «Искандер» и «Калибр» ударили по украинским позициям. Под удар попал и «генеральский бункер» украинской армии в Кривом Роге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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