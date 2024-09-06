ТАСС: ВСУ в Кривом Роге потеряли более 250 боевиков, среди них были иностранцы

В результате удара по Кривому Рогу 4 сентября противник потерял более 250 боевиков, в том числе иностранных специалистов из Франции и Румынии. Об этом сообщил ТАСС источник в военных кругах.
«В этот же день [4 сентября] в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», — сообщил источник ТАСС. Официального подтверждения информации не было.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается.
Ранее, в июле, российские солдаты при помощи ракетных комплексов «Кинжал», «Искандер» и «Калибр» ударили по украинским позициям. Под удар попал и «генеральский бункер» украинской армии в Кривом Роге.
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