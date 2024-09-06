В РФ потребовали наказать «бородачей в тапочках», напавших на бойцов СВО

В России призвали наказать «бородачей в тапочках», угрожавших бойцам добровольческого корпуса «Эспаньола», действующих в зоне СВО. Автор telegram-канала «Два майора» отметил необходимость правовой оценки их действий.
«Действиям „бородачей в тапочках“, которые угрожали участникам СВО, должна быть дана правовая оценка», — говорится в сообщении telegram-канала «Два майора». Автор канала отметил, что в интернете появилось видео конфликта бойцов СВО с группой людей в гражданской одежде, которые представились сотрудниками Росгвардии, «Ахмата» и других структур.
В связи с этим бойцам пришлось подготовить оружие. Автор telegram-канала потребовал видеоизвинений от старшего из присутствующих на видео и отметил, что эти мужчины должны понести наказание за неприемлемое поведение, которое отрицательно сказывается на репутации главы Чечни Рамзана Кадырова.
Участники добровольческого корпуса «Эспаньола», действующие на Украине, сообщили, что их колонну остановили вооруженные неизвестные. Инцидент произошел 3 сентября в районе Углегорска, и «Эспаньола» предполагает, что он мог быть связан с недавним дорожным происшествием. Они обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.
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