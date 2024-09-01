«Проплакала целый день»: пермские VIP вспоминают свой первый День знаний

Будущий пермский министр образования Кассина в первый День знаний расплакалась

02 сентября 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

День знаний в этом году празднуется 2 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Первый в жизни День знаний у будущего министра образования Пермского края Раисы Кассиной не заладился. Родителей не отпустили, а еще она забыла дома карандаши и в итоге проплакала весь день. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников от волнения всю ночь накануне не спал. Вице-спикер краевого парламента Вячеслав Григорьев расстроился, потому что ему купили не портфель, а ранец. О том, чем запомнились школьные годы пермским VIP в День знаний они рассказали URA.RU. Эдуард Соснин, глава Перми Фото предоставлено пресс-службой администрации Перми «1 сентября в 1 класс я пошел в 16-ю школу в городе Лысьва. Это была ближайшая школа к моему дому, через дорогу от него. Я помню момент, как я сижу за партой. У всех большие букеты цветов, и у меня были красивые астры. Но самое яркое воспоминание о школе — друзья. 1 сентября для меня — это всегда встреча с друзьями, это всегда праздник. У меня до сих пор есть друзья, с которыми я дружу со школы», — рассказал URA.RU Эдуард Соснин. И пожелал школьникам, чтобы они запомнили свои юношеские годы, и использовали все возможности, которые дает современная система образования в России, для самоопределения и профориентации. Дмитрий Бондарь, депутат Законодательного собрания Пермского края, главврач «Детской краевой больницы им. Пичугина П.И.» Фото предоставлено пресс-службой заксобрания Пермского края До пятого класса Дмитрий Бондарь учился в гимназии №17 в Перми, а с 6 по 11 класс — в спортивном классе (плавание) школы №93. В первый класс он пошел в 1980 году. «Когда я вспоминаю свое первое сентября, меня всегда охватывает теплое чувство ностальгии. Будучи уже взрослым, я не могу не вспомнить о том волнении, которое испытывал тогда. Помню, как мама с гордостью застегивала мне воротник рубашки, а папа вручил первый букет цветов для классного руководителя — Нелли Германовны», — вспоминает Дмитрий Бондарь. В школе же он получил одну из самых важных жизненных установок. Один из педагогов сообщил детям, что знания — это тот капитал, который никогда не обесценится. «Эти слова остались со мной на всю жизнь и стали своеобразным ориентиром», — говорит депутат. Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Пермского края Фото предоставлено пресс-службой заксобрания Пермского края В первый класс Олег Постников пошел в 1972 году. Это была школа №49 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). В 1975 году семья переехала и доучивался будущий депутат в школе №1 г. Кизел «Помню, что очень хотел в школу и сильно волновался. В ночь перед 1 сентября почти не спал. Сам разбудил родителей и попросил, чтобы меня поскорее повели в школу. Погода в тот день была чудесная. Получилось так, что в первый класс я пошел со своими дворовыми друзьями Альбертом и Колей. Так мы втроем везде и ходили, а школы поочередно друг у друга дома или уроки делали, или бесились. Хотя развлечений всегда хватало и на дворе — плавить олово, жевать гуталин или кататься на одном на троих велосипеде. Помню еще, как в школе постоянно давали клюквенный кисель, и мы его тайком выливали», — вспоминает Олег Постников. Первая учительница навсегда осталась в памяти строгой бабушкой — она была в очках и старше родителей. Сергей Ветошкин, депутат Законодательного собрания Пермского края Фото предоставлено пресс-службой заксобрания Пермского края Сергей Ветошкин учился в школа № 2 в Верещагино. В первый класс пошел в 1977 году. «Очень долго ждал и готовился к этому дню, волновался. Но встреча с моим первым учителем, Евгенией Матвеевной Мялициной, развеяла все тревоги. Она была лучшим учителем в моей жизни», — вспоминает депутат. Вячеслав Григорьев, вице-спикер Заксобрания, первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Фото предоставлено пресс-службой заксобрания Пермского края В 1975 году пошел в первый класс в школе № 128 на базе закрытого военного городка Пермь-76 (сейчас это ЗАТО «Звездный»), учился там до 8-го класса. Потом переехал по месту службы родителей в Воткинск, там доучился до 10-го класса. С теплом вспоминает свою первую учительницу Лину Владимировну Высоцкую. «Перед школой мечтал о портфеле — с ручкой! Но родители для пользы дела купили школьный ранец, а у них в те времена ручек не было, только лямки. Переживал. Выходил из дома, снимал ранец, лямки устраивал наподобие ручки и шагал как будто с портфелем в руке. Сейчас смешно», — вспоминает Вячеслав Григорьев. Игорь Сапко, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Фото предоставлено Игорем Сапко В первый класс пошел в родном Соликамске, в школу N4. Находилась она прямо рядом с домом. К этому времени Игорь Сапко уже читал, писал и считал. «Был солнечный сентябрьский день, в руках были гладиолусы. Запомнились парты, которые тогда стояли в классах с откидывающейся столешницей и крючком сбоку для портфеля, хотя у меня сразу был ранец», — отметил омбудсмен. Александр Суханкин, председатель Пермского краевого суда Фото предоставлено пресс-службой Пермского краевого суда «Историй про школу много! Одна из них связана с нашим первым „взрослым“ Новым годом. Собрались с друзьями вдали от взрослых, самостоятельно встретить Новый год. Приехали на дачу. Мороз стоял просто трескучий! Печь то мы затопили, но дом прогреть не смогли. Пришлось вместо парадно-выходных костюмов, которые взяли с собой, укутываться в тулупы и шарфы! Весь вечер думали, как там наши родители в тепле и уюте», — рассказывает Александр Суханкин. Татьяна Мещерякова, председатель Арбитражного суда Пермского края Фото предоставлено пресс-службой Арбитражного суда Пермского края Татьяна Мещерякова училась в школе в микрорайоне «Вышке-2». «Школьные годы — это особенный период в жизни, это часть личной истории, твои учителя, твои друзья. Первые оценки. А еще это масса впечатлений школьные вечера, походы и экскурсии», — рассказывает она. Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края Фото предоставлено пресс-службой заксобрания Начало учебного года, это не только школа, но и старт активных занятий в секциях и кружках. Будущий спикер заксобрания Пермского края Валерий Сухих параллельно занимался боксом и баяном. И потому часто бывало, что на уроках музыки приходилось играть со сбитыми костяшками пальцев и с синяками. Екатерина Мальцева, вице-мэр Перми по социальным вопросам Фото предоставлено пресс-службой администрации Перми «Мне очень повезло с первым учителем — Ларисой Геннадьевной Бартовой. Она меня прямо по-настоящему любила. Начальную школу я закончила отличницей. Я помню, как выпуская наш класс из начальной школы, она со слезами читала стихи: «Ты помнишь, было вокруг много цветов и звуков. Из теплых маминых рук учитель взял твою руку. Он вел тебя в первый класс торжественно и почтительно. Твоя рука и сейчас в руках твоего учителя». И там были такие слова: »… И если в жизни потом большой вольно или невольно ты покривишь душой — ему будет очень больно». Вот так всю жизнь и живу, стараясь не подвести ту ее веру в нас», — говорит Екатерина Мальцева. Раиса Кассина, министр образования Пермского края Фото предоставлено пресс-службой министерства образования Пермского края Раиса Кассина пошла в первый класс в Соликамске. Но День знаний тогда выдался нерадостным. Родителей не отпустили с работы, и в школу она шла совсем одна. «Но больше всего меня расстроило не это. Я забыла взять с собой в школу идеально подточенные папой карандаши. Как на зло, именно они потребовались в первый день на уроке. Конечно, я жутко расстроилась, проплакала весь день», — вспоминает Раиса Алексеевна. Но это не повлияло на ее отношение к школе и учителям. «До сих пор помню первого учителя — Нину Ивановну Попову, которая только пришла в школу, и мы были ее первым классом. Спасибо учителям за путевку в жизнь и веру в каждого своего ребенка», — говорит министр образования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый в жизни День знаний у будущего министра образования Пермского края Раисы Кассиной не заладился. Родителей не отпустили, а еще она забыла дома карандаши и в итоге проплакала весь день. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников от волнения всю ночь накануне не спал. Вице-спикер краевого парламента Вячеслав Григорьев расстроился, потому что ему купили не портфель, а ранец. О том, чем запомнились школьные годы пермским VIP в День знаний они рассказали URA.RU. Эдуард Соснин, глава Перми «1 сентября в 1 класс я пошел в 16-ю школу в городе Лысьва. Это была ближайшая школа к моему дому, через дорогу от него. Я помню момент, как я сижу за партой. У всех большие букеты цветов, и у меня были красивые астры. Но самое яркое воспоминание о школе — друзья. 1 сентября для меня — это всегда встреча с друзьями, это всегда праздник. У меня до сих пор есть друзья, с которыми я дружу со школы», — рассказал URA.RU Эдуард Соснин. И пожелал школьникам, чтобы они запомнили свои юношеские годы, и использовали все возможности, которые дает современная система образования в России, для самоопределения и профориентации. Дмитрий Бондарь, депутат Законодательного собрания Пермского края, главврач «Детской краевой больницы им. Пичугина П.И.» До пятого класса Дмитрий Бондарь учился в гимназии №17 в Перми, а с 6 по 11 класс — в спортивном классе (плавание) школы №93. В первый класс он пошел в 1980 году. «Когда я вспоминаю свое первое сентября, меня всегда охватывает теплое чувство ностальгии. Будучи уже взрослым, я не могу не вспомнить о том волнении, которое испытывал тогда. Помню, как мама с гордостью застегивала мне воротник рубашки, а папа вручил первый букет цветов для классного руководителя — Нелли Германовны», — вспоминает Дмитрий Бондарь. В школе же он получил одну из самых важных жизненных установок. Один из педагогов сообщил детям, что знания — это тот капитал, который никогда не обесценится. «Эти слова остались со мной на всю жизнь и стали своеобразным ориентиром», — говорит депутат. Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Пермского края В первый класс Олег Постников пошел в 1972 году. Это была школа №49 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). В 1975 году семья переехала и доучивался будущий депутат в школе №1 г. Кизел «Помню, что очень хотел в школу и сильно волновался. В ночь перед 1 сентября почти не спал. Сам разбудил родителей и попросил, чтобы меня поскорее повели в школу. Погода в тот день была чудесная. Получилось так, что в первый класс я пошел со своими дворовыми друзьями Альбертом и Колей. Так мы втроем везде и ходили, а школы поочередно друг у друга дома или уроки делали, или бесились. Хотя развлечений всегда хватало и на дворе — плавить олово, жевать гуталин или кататься на одном на троих велосипеде. Помню еще, как в школе постоянно давали клюквенный кисель, и мы его тайком выливали», — вспоминает Олег Постников. Первая учительница навсегда осталась в памяти строгой бабушкой — она была в очках и старше родителей. Сергей Ветошкин, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Ветошкин учился в школа № 2 в Верещагино. В первый класс пошел в 1977 году. «Очень долго ждал и готовился к этому дню, волновался. Но встреча с моим первым учителем, Евгенией Матвеевной Мялициной, развеяла все тревоги. Она была лучшим учителем в моей жизни», — вспоминает депутат. Вячеслав Григорьев, вице-спикер Заксобрания, первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» В 1975 году пошел в первый класс в школе № 128 на базе закрытого военного городка Пермь-76 (сейчас это ЗАТО «Звездный»), учился там до 8-го класса. Потом переехал по месту службы родителей в Воткинск, там доучился до 10-го класса. С теплом вспоминает свою первую учительницу Лину Владимировну Высоцкую. «Перед школой мечтал о портфеле — с ручкой! Но родители для пользы дела купили школьный ранец, а у них в те времена ручек не было, только лямки. Переживал. Выходил из дома, снимал ранец, лямки устраивал наподобие ручки и шагал как будто с портфелем в руке. Сейчас смешно», — вспоминает Вячеслав Григорьев. Игорь Сапко, уполномоченный по правам человека в Пермском крае В первый класс пошел в родном Соликамске, в школу N4. Находилась она прямо рядом с домом. К этому времени Игорь Сапко уже читал, писал и считал. «Был солнечный сентябрьский день, в руках были гладиолусы. Запомнились парты, которые тогда стояли в классах с откидывающейся столешницей и крючком сбоку для портфеля, хотя у меня сразу был ранец», — отметил омбудсмен. Александр Суханкин, председатель Пермского краевого суда «Историй про школу много! Одна из них связана с нашим первым „взрослым“ Новым годом. Собрались с друзьями вдали от взрослых, самостоятельно встретить Новый год. Приехали на дачу. Мороз стоял просто трескучий! Печь то мы затопили, но дом прогреть не смогли. Пришлось вместо парадно-выходных костюмов, которые взяли с собой, укутываться в тулупы и шарфы! Весь вечер думали, как там наши родители в тепле и уюте», — рассказывает Александр Суханкин. Татьяна Мещерякова, председатель Арбитражного суда Пермского края Татьяна Мещерякова училась в школе в микрорайоне «Вышке-2». «Школьные годы — это особенный период в жизни, это часть личной истории, твои учителя, твои друзья. Первые оценки. А еще это масса впечатлений школьные вечера, походы и экскурсии», — рассказывает она. Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края Начало учебного года, это не только школа, но и старт активных занятий в секциях и кружках. Будущий спикер заксобрания Пермского края Валерий Сухих параллельно занимался боксом и баяном. И потому часто бывало, что на уроках музыки приходилось играть со сбитыми костяшками пальцев и с синяками. Екатерина Мальцева, вице-мэр Перми по социальным вопросам «Мне очень повезло с первым учителем — Ларисой Геннадьевной Бартовой. Она меня прямо по-настоящему любила. Начальную школу я закончила отличницей. Я помню, как выпуская наш класс из начальной школы, она со слезами читала стихи: «Ты помнишь, было вокруг много цветов и звуков. Из теплых маминых рук учитель взял твою руку. Он вел тебя в первый класс торжественно и почтительно. Твоя рука и сейчас в руках твоего учителя». И там были такие слова: »… И если в жизни потом большой вольно или невольно ты покривишь душой — ему будет очень больно». Вот так всю жизнь и живу, стараясь не подвести ту ее веру в нас», — говорит Екатерина Мальцева. Раиса Кассина, министр образования Пермского края Раиса Кассина пошла в первый класс в Соликамске. Но День знаний тогда выдался нерадостным. Родителей не отпустили с работы, и в школу она шла совсем одна. «Но больше всего меня расстроило не это. Я забыла взять с собой в школу идеально подточенные папой карандаши. Как на зло, именно они потребовались в первый день на уроке. Конечно, я жутко расстроилась, проплакала весь день», — вспоминает Раиса Алексеевна. Но это не повлияло на ее отношение к школе и учителям. «До сих пор помню первого учителя — Нину Ивановну Попову, которая только пришла в школу, и мы были ее первым классом. Спасибо учителям за путевку в жизнь и веру в каждого своего ребенка», — говорит министр образования.