В центре информационного развития Пермского края поменяется руководитель

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Кандидата на место Катаева пока не нашли
Кандидата на место Катаева пока не нашли Фото:

Евгений Катаев покидает должность руководителя центра информационного развития Пермского края. Его последний рабочий день — 6 сентября.

«Подведомственное учреждение министерства информационного развития и связи Пермского края остается без руководителя. Евгения Катаев, возглавлявший ГБУ ПК „Центр информационного развития Пермского края“, уходит по собственному желанию», — пишет газета «Звезда».

Уточняется, что Катаев возглавлял центр с 2020 года. Нового руководителя пока не назначили.

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Евгений Катаев покидает должность руководителя центра информационного развития Пермского края. Его последний рабочий день — 6 сентября. «Подведомственное учреждение министерства информационного развития и связи Пермского края остается без руководителя. Евгения Катаев, возглавлявший ГБУ ПК „Центр информационного развития Пермского края“, уходит по собственному желанию», — пишет газета «Звезда». Уточняется, что Катаев возглавлял центр с 2020 года. Нового руководителя пока не назначили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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