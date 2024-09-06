В центре информационного развития Пермского края поменяется руководитель

Кандидата на место Катаева пока не нашли
Евгений Катаев покидает должность руководителя центра информационного развития Пермского края. Его последний рабочий день — 6 сентября.
«Подведомственное учреждение министерства информационного развития и связи Пермского края остается без руководителя. Евгения Катаев, возглавлявший ГБУ ПК „Центр информационного развития Пермского края“, уходит по собственному желанию», — пишет газета «Звезда».
Уточняется, что Катаев возглавлял центр с 2020 года. Нового руководителя пока не назначили.
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