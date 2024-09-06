06 сентября 2024

Источник раскрыл цели ВС РФ при ударе «Искандером» по Одессе

РИА Новости: ВС РФ ударили по пункту подготовки военных катеров под Одессой
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский "Искандер" поразил склад с катерами ВСУ
Российский "Искандер" поразил склад с катерами ВСУ Фото:
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Российские войска нанесли ракетный удар «Искандером-М» по месту подготовки и хранения безэкипажных катеров ВСУ возле Одессы. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Также, 4 сентября текущего года был нанесен ракетный удар ОТРК „Искандер-М“ по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса. Уничтожены 20 БЭК», — приводит слова высокопоставленного военного источника РИА Новости.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось о ликвидированных боевиках ВСУ в результате удара по их позициям в Кривом Роге. По словам источника ТАСС, противник потерял более 250 солдат, в том числе иностранных специалистов из Франции и Румынии.

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Российские войска нанесли ракетный удар «Искандером-М» по месту подготовки и хранения безэкипажных катеров ВСУ возле Одессы. Об этом сообщил источник РИА Новости. «Также, 4 сентября текущего года был нанесен ракетный удар ОТРК „Искандер-М“ по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса. Уничтожены 20 БЭК», — приводит слова высокопоставленного военного источника РИА Новости. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось о ликвидированных боевиках ВСУ в результате удара по их позициям в Кривом Роге. По словам источника ТАСС, противник потерял более 250 солдат, в том числе иностранных специалистов из Франции и Румынии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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