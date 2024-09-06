В Госдуму внесут законопроект о госрегулировании цен на продукты

Новый законопроект о госрегулировании цен на социально значимые продукты будет внесен в Госдуму. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Проектом настоящего федерального закона предлагается предусмотреть механизм, направленный на ограничение предельных торговых наценок на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров», — говорится в пояснительной записке к проекту, передают РИА Новости. Отмечается, что новое ограничение коснется таких товаров, как молоко, яйца, мука, масло, черный чай, мясо, рыба и другие.
Миронов отметил, что такая мера будет направлена на снижение социальной напряженности, связанной с инфляционными процессами и ростом цен на социально значимые товары. По словам лидера партии, в случае принятия инициативы, средняя стоимость молока составит около 44 рубля за литр.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов предложил установить частичное государственное регулирование цен на цветы в России. Он также выступил за единую торговую надбавку на самые востребованные товары при ажиотажном спросе, передает 360.ru.
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